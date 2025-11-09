منتخب الجولف يغادر إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية

غادرت بعثة منتخبنا الوطنى للجولف للرجال القاهرة متجهة الى السعودية صباح اليوم وذلك استعدادا للمشاركة فى البطولة العربية للرجال والرواد المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الجارى.

يرأس البعثة عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف احمد الشلقانى وتضم كل من المدير الفنى الجديد للمنتخبات الوطنية ستيوارت كلايتون واللاعبون فريق الرجال عيسى ابو العلا وادم الشامى ومحمد ابو العلا وعلى الدين سلامة وفريق الرواد غسان قبانى وعمرو ابو العلا واحمد المهيلمى ويسرى فؤاد.

ويلحق بالبعثة رئيس اتحاد الجولف عمر هشام طلعت ونائبه المهندس محمد انور لمؤازرة ودعم اللاعبين خلال المنافسات.

كما يحضر عمر هشام طلعت اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربى للجولف والتى تعقد على هامش البطولة.

ويتدرب منتخبنا الوطنى بالسعودية غدا وبعد غدا قبل انطلاق المنافسات الرسمية يوم الاربعاء المقبل.