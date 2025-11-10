استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل

كشف الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير عن استبعاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمود حسن تريزيجيه من قائمة منتخب مصر الوطني، المقرر له أن يخوض مباراتين وديتين في الأيام المقبلة.

وكتب الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "إستبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ".

وكشفت الأشعة التي أجراها محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مباراة نهائي كأس السوبر المصري الذي أقيم أمس بالإمارات، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن إصابة تريزيجيه تحتاج إلى فترة علاجية، وإنه أرسل الأشعة إلى طبيب المنتخب الوطني وإبلاغه بحالة اللاعب، الذي لم يتمكن من الانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًّا في الإمارات خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر.

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.