المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين

قال المستشار عبد الفتاح هيكل، احد القضاه المشرفين على الانتخابات، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام ويسير وإقبال كبير من للناخبين، لافتا أن اليوم يشهد ملحمة وطنية في المشاركة على الاقتراع.

أضاف خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، علي فضائية اكسترا نيوز، أنه يتم تذليل العقبات التي تواجه المصريين، لافتا انه تم تحميل التطبيق الخاص بالهيئة للتواصل مع زملائه المشاركين.

من جانبه أكد المستشار على رشاد، أحد اللجان الفرعية بمحافظة الفيوم، أنه تم فتح اللجنة في الساعة 9 ونصف دون أي مشكلات تواجه المصريين.