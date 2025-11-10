انتخابات النواب 2025 .. اقبال كثيف من الناخبين على لجان إمبابة وأوسيم

شهدت لجان منطقتي إمبابة وأوسيم إقبالا كثيفا بانتخابات مجلس النواب 2025 وسط أجواء احتفالية ورفع لافتات وسط تواجد أمني مكثف خارج اللجان لتنظيم دخول وخروج الناخبين وضمان سير العملية بسلاسة داخل وخارج المقار الانتخابية.

في مدرسة المنيرة الجديدة الابتدائية بمنطقة إمبابة بدأ توافد الناخبين الشباب على اللجنة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

فيما شهدت باقي اللجان إقبال السيدات وكبار السن منذ الصباح الباكر وسط تواجد أمني كثيف.

كما شهدت لجان منطقة إمبابة والوراق اليوم انتشارًا لظاهرة الاستعلام عن رقم اللجنة ومكان التصويت، حيث قام عدد من مندوبي المرشحين بالجلوس أمام أجهزة اللاب توب لاستقبال الناخبين والتحقق من بطاقات الرقم القومي لتحديد مقراتهم الانتخابية، في خطوة تهدف لتسهيل إجراءات التصويت وتيسير وصول المواطنين إلى لجانهم.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجان فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر.