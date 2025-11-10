قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قنا .. مفتى الجمهورية يحذر من مخاطر الشائعات خلال ندوة بأكاديمية المعلمين
انتخابات النواب 2025 .. اقبال كثيف من الناخبين على لجان إمبابة وأوسيم
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "أم المؤمنين" بالعمرانية
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
انتخابات مجلس النواب 2025 .. استئناف عملية التصويت في الجيزة بعد الاستراحة
بعد انتهاء ساعة الراحة.. اللجان الفرعية تعيد فتح أبوابها بانتخابات مجلس النواب 2025
مايا مرسي من شفاء الأورمان: هتكسبي المعركة يا فرح وتتعافي بإذن الله
وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس نادي الشمس بإنجاز عمر الرملي بطل الجودو
شاهد.. عبد السند يمامة يتابع سير انتخابات النواب من غرفة عمليات الوفد
المتحف المصري الكبير يستقبل أكثر من 12 ألف زائر في يومه الـ 7
إغلاق اللجان لمدة 50 دقيقة لراحة القضاة في اليوم الأول من انتخابات النواب
هل تصالحا أم يخفيان الانفصال؟ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يثيران الجدل بعد ظهورهما الأخير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتخابات النواب 2025 .. اقبال كثيف من الناخبين على لجان إمبابة وأوسيم

الانتخابات
الانتخابات
شيماء مجدي

شهدت لجان منطقتي إمبابة وأوسيم إقبالا كثيفا بانتخابات مجلس النواب 2025 وسط أجواء احتفالية ورفع لافتات وسط تواجد أمني مكثف خارج اللجان لتنظيم دخول وخروج الناخبين وضمان سير العملية بسلاسة داخل وخارج المقار الانتخابية.

في مدرسة المنيرة الجديدة الابتدائية بمنطقة إمبابة بدأ توافد الناخبين الشباب على اللجنة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

فيما شهدت باقي اللجان إقبال السيدات وكبار السن منذ الصباح الباكر وسط تواجد أمني كثيف.

كما شهدت لجان منطقة إمبابة والوراق اليوم انتشارًا لظاهرة الاستعلام عن رقم اللجنة ومكان التصويت، حيث قام عدد من مندوبي المرشحين بالجلوس أمام أجهزة اللاب توب لاستقبال الناخبين والتحقق من بطاقات الرقم القومي لتحديد مقراتهم الانتخابية، في خطوة تهدف لتسهيل إجراءات التصويت وتيسير وصول المواطنين إلى لجانهم.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في  14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا  التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجان فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر.

نتخابات مجلس النواب مجلس النواب النواب إمبابة أوسيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

ترشيحاتنا

غزة

يونيسف: الاستجابة الإنسانية لأطفال غزة التزام أخلاقي يجب تنفيذه

الانتخابات

المواطنون بالأقصر يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: مصر تتمتع بفرص استثمارية هائلة

بالصور

للرجال و النساء.. فوائد القرنفل

فوائد القرنفل
فوائد القرنفل
فوائد القرنفل

إطلاق إشارة المرور الرابعة باللون الأبيض.. مخصصة لهذه السيارات

إشارات المرور
إشارات المرور
إشارات المرور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد