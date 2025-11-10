تحسن الإقبال بلجان إمبابة مع تزايد مشاركة كبار السن في انتخابات مجلس النواب 2025

شهدت عدد من اللجان الانتخابية بمنطقة إمبابة تحسنًا نسبيًا في عملية التصويت بالمقارنة ببداية عملية التصويت، حيث بدأت مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة ومدرسة المنيرة الجديدة في استقبال أعداد كبيرة من كبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد الناخبون أن المشاركة في هذا الاستحقاق واجب على كل مواطن، لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان لعرض مشاكلهم بصدق وأمانة.

وقال الحاج محمد أبو سمرة، أحد كبار السن المشاركين في التصويت، إنه لا يغيب عن أي استحقاق انتخابي بدافع حبه لبلده، داعيًا الجميع إلى المشاركة الإيجابية واختيار من يمثلهم بصدق وشفافية.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي