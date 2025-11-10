انتخابات مجلس النواب 2025 .. كافة الفئات العمرية تزين صفوف لجان الهرم

شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 ، مشاركة متنوعة من كافة الفئات العمرية ، وسط حرص من النساء والشباب علي المشاركة في هذا الاستحقاق الهام .

وشهدت لجان الهرم - التابع لمحافظة الجيزة تنوع كبير في الصفوف المحتشدة امام اللجان ما بين النساء والرجال والشباب ، وكذلك الأطفال للمشاركة في هذا الحدث الهام .

كما شهدت اللجان ، تنظيماً كبيراً لعملية دخول الناخبين الي اللجان للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وتخصيص كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة ومظلات للوقاية من الشمس .

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

المرحلة الأولى للإنتخابات البرلمانية

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي