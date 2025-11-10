انتخابات مجلس النواب 2025..المحافظون والقيادات المحلية تتابع لحظة بلحظة سير عملية الاقتراع

يتابع المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات ، لحظة بلحظة، سير انتخابات مجلس النواب 2025، و التي انطلقت اليوم في 14 محافظة وتستمر لغدا الثلاثا ء، وتشمل 14 محافظة وهي: الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح) ..

محافظ الجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء المحافظة في الموعد المحدد وذلك في إطار انطلاق أول أيام انتخابات مجلس النواب .

وقد بدأت اللجان في استقبال الناخبين مع الساعات الأولى من فتح أبوابها، حيث شهدت بعض المراكز الانتخابية توافدًا تدريجيًا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية.

كما شدد المحافظ على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأكد المهندس عادل النجار على التزام المحافظة الكامل بتوفير مناخ آمن ومنظّم لسير العملية الانتخابية، بما يعكس صورة مشرفة عن المشاركة الديمقراطية.

محافظ المنيا

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، مشيراً إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر.

وشدد كدواني على أن الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دور المحافظة يقتصر على توفير الدعم اللوجستي والإداري اللازم لضمان سير العملية الانتخابية في مناخ من الحياد التام والشفافية الكاملة، وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضح المحافظ أن المتابعة تتم لحظة بلحظة من خلال الغرفة المركزية بالمحافظة المرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى.

وأضاف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، وجرى تخصيص نقاط إسعاف بالقرب من لجان الاقتراع، مع تجهيز فرق طبية وتمريضية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة.

ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي أبناء المحافظة، ويجسد دعمهم لمسيرة الديمقراطية والاستقرار وبناء المستقبل.

نائب محافظ قنا

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، صباح اليوم، سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن على مدار الساعة لضمان انسيابية الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام الناخبين.

جاء ذلك بحضور اللواء سامى علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد وأحمد عبد الخالق، مدير مركز السيطرة وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض نائب محافظ قنا، تقارير غرفة العمليات المركزية التي ترصد الموقف اللحظي لفتح اللجان ونسب الإقبال وموقف التجهيزات اللوجستية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير في أجواء مستقرة ومنظمة بفضل التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والأمنية.

وشدد عمر، على تنفيذ توجيهات محافظ قنا بضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية لمتابعة سير الانتخابات والاستجابة الفورية لأي ملاحظات ترد من اللجان أو الناخبين بما يضمن تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح العملية الديمقراطية.

سوهاج

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول للانتخابات.

وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الانتخابية قد بدأت أعمالها دون معوقات حتى الآن على مستوى جميع اللجان، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة اللجان بالمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أن هناك اتصال مستمر مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز لمتابعة الموقف أولا بأول .

يذكر أن عدد الناخبين بمحافظة سوهاج يبلغ 3 مليون و375 ألف و700 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و598 مركز انتخابي، و641 لجنة فرعية.