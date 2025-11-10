المشهد من أمام إحدى اللجان بالجيزة في انتخابات مجلس النواب .. فيديو

قالت ريهام فيكتور، مراسلة "إكسترا نيوز" بالجيزة، إنه بدأت صباح اليوم في محافظة الجيزة عملية التصويت في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين في أجواء يسودها النظام والانضباط.



وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الإقبال في الساعات الأولى جاء متوسطًا، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال ساعات المساء عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، مشيرة إلى أنه شهدت اللجان مشاركة ملحوظة من السيدات والرجال من مختلف الفئات العمرية.

وتابعت أن الجهات المعنية بمحافظة الجيزة اتخذت جميع الإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة لتأمين سير العملية الانتخابية، حيث تنتشر عناصر الشرطة في محيط اللجان لضمان الانسيابية ومنع أي تجاوزات، كما شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة التحقق من هوية الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم، إضافة إلى الالتزام الكامل بالتعليمات المقررة داخل مقار اللجان.