انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد بالمحافظات للتصويت في الساعات الأولى

انطلقت اليوم الاثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 والتي وتشمل 14 محافظة وهي: الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح) ، وتستمر حتي غدا الثلاثاء، وقد بدأ توافد الناخبين مع الساعات الاولى لفتح باب الاقتراع..

الاسكندرية

انطلق منذ قليل ماراثون التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسكندرية والتي تضم خمس دوائر انتخابية وهي الدخيلة ومحرم بك والرمل اول وثاني والمنتزة اول وثاني وسيدي جابر وباب شرقي

وتستقبل ب 4.4 ملايين ناخباً ممن لهم حق التصويت في 316 مقراً و558 لجنة فرعية

ويتنافس المرشحون علي 15مقعدا فرديا بالإضافة إلي نظام القوائم في سباق انتخابي يشهد منافسة قوية بين ممثلي الأحزاب والمستقلين

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب 2025 عن دوائر محافظة الإسكندرية في 5 دوائر انتخابية، للنظام الفردي، حيث تضم محافظة الإسكندرية خمس دوائر انتخابية تشمل الدخيلة، محرم بك، الرمل أول وثان، المنتزه أول وثان، سيدي جابر وباب شرق، والعطارين والمنشية ووسط.

ويتنافس المرشحون على 15 مقعدًا فرديًا، في سباق انتخابي يشهد منافسة قوية بين ممثلي الأحزاب والمستقلين، بـ 5 دوائر انتخابية على مستوى الاسكندرية.

اسوان

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان اليوم فتح أبوابها أمام المواطنين الذين توافدوا على اللجان لإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

ومن الجدير بالذكر أنه يصل إجمالى الذين لهم حق التصويت مليون و 122 ألفا ، و 806 ناخبين داخل 190 لجان ، واقعة فى 189 مركزا انتخابيا و 4 دوائر إنتخابية .

وانطلقت انتخابات مجلس النواب 2025، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها في غدا الثلاثاء كآخر أيام التصويت.

قنا

شهدت لجان الانتخابات بدوائر قنا الأربعة، إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى أول أيام المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات تأمينية من قبل أجهزة الأمن للمساهمة فى تيسير عملية التصويت.

كما شهد محيط اللجان تواجد كبير للأحباب السياسية ومندوب المرشحين، للمساهمة فى عمليات تنظيم الناخبين أمام اللجان الانتخابية، وسط متابعات مستمرة من قبل القيادات التنفيذية والأمنية، ومتابعة دقيقة من غرف العمليات.

جدير بالذكر أن محافظة قنا تضم 352 لجنة فرعية موزعة على 307 مركز انتخابي بمختلف المراكز والمدن ويبلغ عدد المرشحين 129 مرشح على المقاعد الفردية بالدوائر الأربعة، إلى جانب 9 مرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 2 مليون و215 ألف و411 ناخب.

وأكد محافظ قنا، بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لتوفير جميع سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز الاستراحات وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن سهولة وصول الجميع إلى صناديق الاقتراع.

الاقصر

أعلنت غرفة العمليات المركزية بمحافظة الأقصر، المنعقدة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، عن فتح كافة اللجان الانتخابية فى مواعيدها المقررة ، وانتظام العملية الإنتخابية بالمحافظة دون أي عوائق، في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالمحافظة، والتي يستمر التصويت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الجاري.

وكان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، قد أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة، إلى جانب غرف فرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة سير أعمال التصويت لحظة بلحظة، وتذليل أى عقبات فنية أو لوجيستية، قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وكانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد استعدت لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ ، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان الانتخابية، ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليها، وتحسين مستوى الإنارة العامة، وتوفير حرم آمن لتيسير حركة الناخبين.