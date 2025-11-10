شباب الأحزاب السياسية في خدمتك .. لجان الهرم تشهد تنظيما كاملا للعملية الانتخابية

حرص شباب الأحزاب السياسية وعلي رأسها حزبي مستقبل وطن الجبهة الوطنية علي الإصطفاف منذ الساعات الأولي لإنطلاق عملية انتخابات مجلس النواب 2025 ، لتذليل أي عقبات أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل حرية ويسر .

وتواجد شباب الاحزاب الساسية أمام اللجان لمساعدة المواطنين في معرفة لجانهم الانتخابية ومساعدة كبار السن ، والسيدات للإدلاء بأصواتهم دون اي عقبات أو معوقات بكل حرية .

وأصطف الشباب أمام لجنة مدرسة الصفا والمروة بقسم شرطة الهرم التابع لمحاظة الجيزة ، لتنظيم الصفوف وتقديم كبار السن كأولوية ، ومع عمل مظلات شمسية .

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

المرحلة الأولى للإنتخابات البرلمانية

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي