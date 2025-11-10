بخطى واثقة.. كبار السن في مقدمة المشاركين بانتخابات مجلس النواب 2025

تصدر كبار السن المشهد الانتخابي بلجان شارع البحر الأعظم في الجيزة ضمن أولى أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 وذلك منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.

وشهدت لجان الاقتراع في مختلف محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، إقبالًا ملحوظا من كبار السن، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، ليضربوا مثالًا في الوعي والمسؤولية الوطنية، وليؤكدوا مكانتهم الدائمة في صدارة المشهد الانتخابي.

وانطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي بدأت من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساءا، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط استعدادات مكثفة وتأمين شامل من قبل الجهات المعنية.

وتُجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى بـ 14 محافظة تشمل: (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).