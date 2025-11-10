إقبال كثيف من السيدات وكبار السن على لجان إمبابة في أولى ساعات التصويت

شهدت لجان إمبابة، خاصة بمدرستي الشروق الإعدادية والجهاد، إقبالًا ملحوظًا من السيدات وكبار السن منذ اللحظات الأولى لفتح أبواب اللجان أمام الناخبين.

جاء ذلك وسط تأمين مكثف خارج مقار اللجان لتنظيم عملية الدخول والخروج وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

ورصدت اللجان توافد السيدات في مجموعات متتالية، في مشهد يعكس حرصهن على المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وسط أجواء من الحماس والتفاعل، حيث بدا أن العديد منهن يتجهن لاختيار مرشح بعينه.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجان فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.