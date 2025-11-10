إقبال السيدات وكبار السن بشكل كبير على مدارس الجيزة القومية .. صور

توافد عدد كبير من السيدات وكبار السن على مدارس الجيزة القومية بعد فتح اللجان صباح اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025. وتواجدت السيدات بشكل كبير مع ظهور ملامح الفرحة والاستماع إلى الأغاني الوطنية، كما توافد عدد من الشباب للادلاء بصوتهم الانتخابي.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخب التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجان فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى. وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.