البيت الأبيض يحذر: الإغلاق الحكومي يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش
شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط
تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
لماذا تتكرر الأحلام المزعجة؟.. 4 آيات تمنع عنك الكوابيس
تصعيد إسرائيلي .. استشهاد طفل في خان يونس وعمليات تفجير واسعة في رفح
بلجيكا في حالة تأهّب.. رصد 3 مسيرات فوق محطة دويل النووية
الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين الخدمة
اليوم.. 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في 14 محافظة
هل تعارض إسرائيل نشر قوات دولية في غزة؟.. دبلوماسي أمريكي سابق يجيب
إصابة محمد صبحي بوعكة صحية
تصعيد جديد في غزة.. غارات إسرائيلية على خان يونس
برشلونة يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
كشف طبي لـ تريزيجيه وإسماعيل.. استدعاء طاهر محمد طاهر ودونجا للمنتخب بدلا من إبراهيم عادل ومهند لاشين

إسلام مقلد

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تقرر  استدعاء الثنائي طاهر محمد طاهر و نبيل دونجا لمعسكر شهر نوفمبر بعد تأكد إصابة الثنائي إبراهيم عادل ومهند لاشين و صعوبة لحاقهما بالمعسكر.

ويخضع الثنائي محمود حسن تريزيجيه و محمد إسماعيل لكشف طبي يوم الاثنين بمعسكر الفريق بمدينة العين الإماراتيه .

وينطلق اليوم ١٠ نوفمبر من الشهر الجاري معسكر منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم ١٤ نوفمبر الجاري باستاد هزاع بن زايد على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة كاب فيردي و ايران .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

