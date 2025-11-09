كشف طبي لـ تريزيجيه وإسماعيل.. استدعاء طاهر محمد طاهر ودونجا للمنتخب بدلا من إبراهيم عادل ومهند لاشين

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تقرر استدعاء الثنائي طاهر محمد طاهر و نبيل دونجا لمعسكر شهر نوفمبر بعد تأكد إصابة الثنائي إبراهيم عادل ومهند لاشين و صعوبة لحاقهما بالمعسكر.

ويخضع الثنائي محمود حسن تريزيجيه و محمد إسماعيل لكشف طبي يوم الاثنين بمعسكر الفريق بمدينة العين الإماراتيه .

وينطلق اليوم ١٠ نوفمبر من الشهر الجاري معسكر منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم ١٤ نوفمبر الجاري باستاد هزاع بن زايد على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة كاب فيردي و ايران .