إنجاز تاريخي.. رانيا فريد شوقي تهنئ منتخب المغرب بكأس العالم للشباب

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي، منتخب المغرب للشباب بعد التتويج بكأس العالم.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر فيسبوك: "ألف مبروك لمنتخب المغرب للشباب إنجاز تاريخي أول فوز عربي في تاريخ كأس العالم تحت ٢٠ سنة! قدّمتوا للعالم صورة حقيقية عن الحلم لما يقابله إصرار، وعن الروح لما تكون مغربية أصيلة كتبتوا اسم بلدكم بحروف من دهب، وفرحتونا فرحة كبيرة وخلّيتوا الفخر يملأ كل قلب عربي".

وسجل منتخب المغرب للشباب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم، بعدما أصبح أول منتخب عربي ينجح في التتويج بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا، وجاء هذا الإنجاز بعد أداء استثنائي طوال البطولة تُوِّج بفوز ثمين في المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني.

فوز مستحق على الأرجنتين في النهائي

أقيمت المواجهة الختامية على أرضية ملعب “تشيلي الوطني”، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية وتمكن أشبال الأطلس من حسم اللقاء بنتيجة 2-0، ليؤكدوا تفوقهم الفني والذهني على واحد من أقوى المنتخبات في فئة الشباب.