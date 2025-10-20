شيزوفرنيا.. خالد الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال خالد الغندور في فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي: "فرحانين للمغرب وزعلانين من أسامة نبيه عشان مصر شيزوفرنيا السوشيال ميديا ضد المجاملة ومع المجاملة ضد التأجيل ومع التأجيل بيحبوا الاندية أكثر وبيهاجموا المسئولين عشان منتخبات مصر هجومهم مرتبط بأهلي وزمالك فقط والأندية اهم عندهم وزعلانين علي منتخبهم ورافضين انضمام لاعيبة للمنتخب وزعلانين علي حال المنتخب وناديهم أهم وعجبي".

وودع منتخب الشباب منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى تشيلي وسط أزمات تحيط بـ شباب الفراعنة بسبب تصريحات أسامة نبيه المدير الفني عن سبب الخروج من البطولة.

وخاض منتخب الشباب تحت قيادة أسامة نبيه 15 مباراة ما بين وديه ورسمية وحقق شباب الفراعنة الفوز في 5 مواجهات فقط وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

وفي مونديال الشباب خسر منتخب الشباب مباراتين وحقق فوز وحيد بشق الأنفس أمام تشيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف والهدفين من ركلة ثابته سواء ركنية أو تسديدة عمر خضر من كرة ثابتة.