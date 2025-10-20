اتشرفت باللعب معاك.. أفشة يوجه رسالة إلى رامي صبري بعد الاعتزال

وجه محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى رامي صبري مدافع نادي إنبي سابقا بعد قراره بالإعتزال.

وكتب أفشة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام: “حبيب قلبي أخويا الكبير ربنا يكرمك في حياتك كان ليا الشرف اني لعبت معاك يا حبيبي هتوحشني جدا يا راموس”.

ووجهت الإعلامية شيما صابر رسالة مؤثرة إلى زوجها رامي صبري، مدافع نادي إنبي السابق، بعد إعلانه رسميًا اعتزال لعب كرة القدم، معبّرة عن فخرها الكبير بمسيرته المميزة داخل الملاعب.

ونشرت شيما عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام صورًا لزوجها، وعلّقت قائلة: “شكراً كابتن رامي صبري على هذا التاريخ المشرف المليء بالجهد والشغف والتحديات.. دائماً سأظل فخورة بك بكل ما مررنا به سوياً، ستظل دائماً بطلي وحبيبي”.

وتابعت: "أعلم جيداً كم كان هذا القرار صعباً عليك، وكم حلمت بالعودة بعد تلك الإصابة الصعبة، لكن كما عاهدتك دائماً راضٍ بما كتبه الله لك من خير.. تعلمت منك كثيراً وكنت لي قدوة، فدائماً تمنيت أن أمتلك قلباً طيباً مثل قلبك والآن أراهن عليك أن تكون أحد أهم من شغل هذا المنصب الجديد (المدير الرياضي).. بالتوفيق حبيبي".