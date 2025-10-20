أبوريدة وأعضاء مجلس الإدارة وجهاز المنتخب الأول يدعمون الناشئين في بطولة كأس العالم

حرص المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء المجلس حمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين وطارق أبوالعينين على مساندة المنتخب الوطني تحت 17 عاما قبل المشاركة في بطولة كأس العالم.

و كتب الإعلامي أحمد عبد الباسط :اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن يدعم الناشئين قبل المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما.





علي الجانب الاخر يشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في الدورة الودية المقرر إقامتها في أبو ظبي خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل.

تأتي مشاركة منتخب مصر الوطني في الدورة الودية بالإمارات بمشاركة منتخبات إيران وأوزباكستان وكاب فيردي استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

ويخوض منتخب مصر مباراته ضد منتخب أوزباكستان في نصف النهائي يوم 13 نوفمبر المقبل.

على أن يتأهل الفائزان من المباراتين إلى النهائي، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 17 نوفمبر المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلي نهائيات كأس العالم 2026 بامريكا وكندا والمكسيك بعد الفوز على منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو بتصفيات المونديال.