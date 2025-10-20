قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشباب والرياضة تكشف تفاصيل حقيقة الفساد داخل النادي الإسماعيلي
بترو أتلتيكو يطيح بـ سيدات الأهلي ويتوج بطلا لإفريقيا لليد
هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الإفتاء: يقع بدونها في حالة واحدة
خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة
بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب
احمد موسي يهنئ المغرب لحصوله على كأس العالم للشباب
معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني والمفاوضات توقفت
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أبوريدة وأعضاء مجلس الإدارة وجهاز المنتخب الأول يدعمون الناشئين في بطولة كأس العالم

ميرنا محمود

حرص المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء المجلس حمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين وطارق أبوالعينين على مساندة المنتخب الوطني تحت 17 عاما قبل المشاركة في بطولة كأس العالم.

و كتب الإعلامي  أحمد عبد الباسط :اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن يدعم الناشئين قبل المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما.

 

علي الجانب الاخر يشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن  في الدورة الودية المقرر إقامتها في أبو ظبي خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل.

تأتي مشاركة منتخب مصر الوطني في الدورة الودية بالإمارات بمشاركة منتخبات إيران وأوزباكستان وكاب فيردي استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

ويخوض منتخب مصر  مباراته ضد منتخب أوزباكستان في نصف النهائي يوم 13 نوفمبر المقبل.

على أن يتأهل الفائزان من المباراتين إلى النهائي، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 17 نوفمبر المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلي نهائيات كأس العالم 2026 بامريكا وكندا والمكسيك بعد الفوز على منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو بتصفيات المونديال.

هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المنتخب الوطني تحت 17 عاما بطولة كأس العالم

