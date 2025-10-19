بعد التأهل للمونديال.. موعد مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان في دورة الإمارات

يشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في الدورة الودية المقرر إقامتها في أبو ظبي خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل.

تأتي مشاركة منتخب مصر الوطني في الدورة الودية بالإمارات بمشاركة منتخبات إيران وأوزباكستان وكاب فيردي استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

ويخوض منتخب مصر مباراته ضد منتخب أوزباكستان في نصف النهائي يوم 13 نوفمبر المقبل.

على أن يتأهل الفائزان من المباراتين إلى النهائي، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 17 نوفمبر المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلي نهائيات كأس العالم 2026 بامريكا وكندا والمكسيك بعد الفوز على منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو بتصفيات المونديال.

ويتواجد منتخب في كأس أمم إفريقيا في المغرب ضمن مجموعة ضمت منتخبات جنوب افريقيا وزيمبابوي وانجولا.

مصير حسام حسن فى منتخب مصر

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، نجح في تحقيق المطلوب منه منذ توليه قيادة الفريق، مشددًا على أن استمراره في منصبه حتى نهائيات كأس العالم 2026 محسوم.

وفي تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن، المذاع على قناة DMC، قال أبو زهرة: "الأمر محسوم، حسام حسن هو المدير الفني لمنتخب مصر في كأس العالم 2026"، مؤكدًا أن المنتخب في مهمة قومية تتطلب دعمًا جماعيًا من الجميع خلف اسم مصر.

وأضاف: "حسام حسن يعمل بكل طاقته في كل فترة، ويعرف جيدًا ما الذي يسعى لتحقيقه. نحن نثق فيه وفي الجهاز الفني، ونتطلع لتوفيق من الله في المقام الأول ثم مجهودات الفريق بالكامل".

وتابع أبو زهرة : "لا يمكن محاسبة المدير الفني على النتائج في ظل ظروف استثنائية مثل الإصابات أو الإيقافات، خاصة إذا وصل للمربع الذهبي في بطولة كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية".

وأكد عضو اتحاد الكرة أن الاتحاد المصري غني ليس فقط بالموارد، بل أيضًا بكوادره وأفكاره، قائلاً: "اتحاد الكرة عريق، ونعمل جميعًا على ملف الرعاية، وهناك العديد من العروض والطلبات التي تؤكد ثقة الرعاة في الاتحاد ومنظومته".