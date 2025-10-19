قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يبحث مجهودات إحلال وصيانة محطات رفع المياه
سكولز يفتح النار على ماجواير وشاو وكاسيميرو: غير قادرين على مجاراة البريميرليج
بحضور زاهي حواس ونور خطاب.. حماقي يتألق بأضخم حفل في القاهرة الجديدة| صور
الخارجية: مخرجات منتدى أسوان سوف تأخذ طريقها للتنفيذ العملي من خلال القاهرة لتسوية النزاعات
بدر عبد العاطي: مبادرة «السويس والبحر الأحمر» لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم
عقوبات بالجملة في انتظار المتورطين في إزعاج السياح وفقا للقانون
3 مواجهات قوية تجهز سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري
أشرف العربي: الذكاء الاصطناعي يمثل محور الاهتمام للمؤسسات الدولية
الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا
الرئيس السيسي: نشهد عجزا وإخفاقا من المجتمع الدولي في مواجهة أزمات إنسانية كبرى
إبراهيم عبد الجواد: بيراميدز بيثبت إنه داخل ينافس على كل البطولات وبقوة
3 استثناءات من التصالح في مخالفات البناء.. أبرزها التعدي على أملاك الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التأهل للمونديال.. موعد مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان في دورة الإمارات

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

يشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن  في الدورة الودية المقرر إقامتها في أبو ظبي خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل.

تأتي مشاركة منتخب مصر الوطني في الدورة الودية بالإمارات بمشاركة منتخبات إيران وأوزباكستان وكاب فيردي استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

ويخوض منتخب مصر  مباراته ضد منتخب أوزباكستان في نصف النهائي يوم 13 نوفمبر المقبل.

على أن يتأهل الفائزان من المباراتين إلى النهائي، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 17 نوفمبر المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلي نهائيات كأس العالم 2026 بامريكا وكندا والمكسيك بعد الفوز على منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو بتصفيات المونديال.

ويتواجد منتخب في كأس أمم إفريقيا في المغرب ضمن مجموعة ضمت منتخبات جنوب افريقيا وزيمبابوي وانجولا.

مصير حسام حسن فى منتخب مصر

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، نجح في تحقيق المطلوب منه منذ توليه قيادة الفريق، مشددًا على أن استمراره في منصبه حتى نهائيات كأس العالم 2026 محسوم.

وفي تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن، المذاع على قناة DMC، قال أبو زهرة: "الأمر محسوم، حسام حسن هو المدير الفني لمنتخب مصر في كأس العالم 2026"، مؤكدًا أن المنتخب في مهمة قومية تتطلب دعمًا جماعيًا من الجميع خلف اسم مصر.

وأضاف: "حسام حسن يعمل بكل طاقته في كل فترة، ويعرف جيدًا ما الذي يسعى لتحقيقه. نحن نثق فيه وفي الجهاز الفني، ونتطلع لتوفيق من الله في المقام الأول ثم مجهودات الفريق بالكامل".

وتابع أبو زهرة : "لا يمكن محاسبة المدير الفني على النتائج في ظل ظروف استثنائية مثل الإصابات أو الإيقافات، خاصة إذا وصل للمربع الذهبي في بطولة كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية".

 وأكد عضو اتحاد الكرة أن الاتحاد المصري غني ليس فقط بالموارد، بل أيضًا بكوادره وأفكاره، قائلاً: "اتحاد الكرة عريق، ونعمل جميعًا على ملف الرعاية، وهناك العديد من العروض والطلبات التي تؤكد ثقة الرعاة في الاتحاد ومنظومته".

منتخب مصر حسام حسن المونديال دورة الإمارات منتخب ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

محمود بنتايج

خالد الغندور يكشف حقيقة رفض بنتايج دخول قائمة الزمالك أمام ديكيداها

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: تحية لكل المصريين في الخارج حولوا 36 مليار دولار لبلدهم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حماس: نرفض ما ورد في بيان الخارجية الأمريكية بشأن انتهاكنا اتفاق غزة

صورة أرشيفية

قانوني: استجواب المتهم دون حضور محامٍ يخالف الدستور ويضعف ضمانات العدالة

صورة أرشيفية

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد