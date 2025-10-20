هيثم فاروق يهنئ المغرب بالفوز بكأس العالم للشباب

حرص هيثم فاروق، لاعب الزمالك السابق على تهنئة منتخب المغرب للشباب بعد التتويج بكأس العالم.

وكتب هيثم فاروق عبر حسابه على إكس: "رغم أنف اللجان ‏تهنئة من القلب للمغرب والشعب المغربى بصفة عامة بالتتويج ‏ولأحبائى يوسف شيبو وأمين السبتى بصفة خاصة".

وسجل منتخب المغرب للشباب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم، بعدما أصبح أول منتخب عربي ينجح في التتويج بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا، وجاء هذا الإنجاز بعد أداء استثنائي طوال البطولة تُوِّج بفوز ثمين في المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني.

فوز مستحق على الأرجنتين في النهائي

أقيمت المواجهة الختامية على أرضية ملعب “تشيلي الوطني”، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية وتمكن أشبال الأطلس من حسم اللقاء بنتيجة 2-0، ليؤكدوا تفوقهم الفني والذهني على واحد من أقوى المنتخبات في فئة الشباب.