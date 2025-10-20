تواجد المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء المجلس حمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة وطارق أبوالعنينن ومحمد أبوحسين، في معسكر المحكمات داخل مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.
وتحدث أبوريدة مع المحكمات قائلا إن مجلس الإدارة لديه ثقة كبيرة فيهن من أجل الظهور بقوة في المباريات خلال الفترة المقبلة.
اتحاد الكرة يتابع معسكر المحكمات
