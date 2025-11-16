قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: لما حد كان يتريق على لبسي ويقول فلاح كنت بدخل الحمام أعيط
مقـ.تل طفل وفتاة جراء حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة
أحب مصر ولن أغادرها أبدا.. فتاة أمريكية تحكي تجربتها مع الرعاية الصحية
رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وإجراءات التقديم
بيراميدز في القائمة النهائية لحصد لقب أفضل نادِ في إفريقيا
الهباش: إسرائيل تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها.. والشعب متمسك بأرضه بدعم عربي
حماس: الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن غزة
عفت نصار: محمد صبري كان مؤثر ولاعبا كبيرا في تاريخ الزمالك
عفت نصار: الأهلى يبيع زيزو في هذه الحالة
أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة | الشروط
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أحمد موسى: الإخوان ينقلبون على العوا بعد إشادته بدور الدولة والرئيس السيسي

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور محمد سليم العوا، الذي كان في مرحلة من المراحل قريبًا من جماعة الإخوان وداعمًا للرئيس المعزول محمد مرسي، أصبح اليوم هدفًا لهجوم عنيف من الجماعة نفسها بعد تصريحاته الأخيرة التي أشاد فيها بجهود الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال تقديمه برنامجه، أوضح موسى أن المواقع والمنصات التابعة للجماعة شنت حملة واسعة ضد العوا، مؤكدًا أن “الإخوان لم يتركوا وسيلة للهجوم عليه”، رغم أنه كان من أكثر الشخصيات التي وقفت إلى جانبهم في فترات حساسة قبل عام 2013.

وأشار موسى إلى أن العوا لعب دورًا مؤثرًا في المشهد السياسي خلال فترة حكم الإخوان، ومع ذلك لم تتردد الجماعة في مهاجمته فور إطلاقه تصريحات اعتبرها موسى “أول شهادة حق يقدمها منذ سنوات”، متسائلًا: “لماذا شنوا عليه كل هذا الهجوم لمجرد أنه قال الحقيقة؟”.

وأكد موسى أن العوا لم يسبق أن أدلى بتصريحات داعمة للدولة المصرية منذ 2011، لكن بمجرد إعلانه تقديرًا لما تحمله الرئيس السيسي من أعباء خلال السنوات الماضية، تعرض لما وصفه بـ”حملة تكفير وتهديد وصلت إلى حد إباحة دمه” من قبل لجان الإخوان الإلكترونية.

واختتم موسى بأن ما يتعرض له العوا اليوم يكشف طبيعة جماعة الإخوان التي لا تقبل أي رأي يخالف توجهاتها، حتى لو صدر عن شخص كان يومًا من المدافعين عنها، مؤكدًا أن الهجوم ضده يعكس رفض الجماعة لأي صوت يتحدث بإنصاف عن الدولة المصرية.

