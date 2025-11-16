أحمد موسى: الإخوان ينقلبون على العوا بعد إشادته بدور الدولة والرئيس السيسي

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور محمد سليم العوا، الذي كان في مرحلة من المراحل قريبًا من جماعة الإخوان وداعمًا للرئيس المعزول محمد مرسي، أصبح اليوم هدفًا لهجوم عنيف من الجماعة نفسها بعد تصريحاته الأخيرة التي أشاد فيها بجهود الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال تقديمه برنامجه، أوضح موسى أن المواقع والمنصات التابعة للجماعة شنت حملة واسعة ضد العوا، مؤكدًا أن “الإخوان لم يتركوا وسيلة للهجوم عليه”، رغم أنه كان من أكثر الشخصيات التي وقفت إلى جانبهم في فترات حساسة قبل عام 2013.

وأشار موسى إلى أن العوا لعب دورًا مؤثرًا في المشهد السياسي خلال فترة حكم الإخوان، ومع ذلك لم تتردد الجماعة في مهاجمته فور إطلاقه تصريحات اعتبرها موسى “أول شهادة حق يقدمها منذ سنوات”، متسائلًا: “لماذا شنوا عليه كل هذا الهجوم لمجرد أنه قال الحقيقة؟”.

وأكد موسى أن العوا لم يسبق أن أدلى بتصريحات داعمة للدولة المصرية منذ 2011، لكن بمجرد إعلانه تقديرًا لما تحمله الرئيس السيسي من أعباء خلال السنوات الماضية، تعرض لما وصفه بـ”حملة تكفير وتهديد وصلت إلى حد إباحة دمه” من قبل لجان الإخوان الإلكترونية.

واختتم موسى بأن ما يتعرض له العوا اليوم يكشف طبيعة جماعة الإخوان التي لا تقبل أي رأي يخالف توجهاتها، حتى لو صدر عن شخص كان يومًا من المدافعين عنها، مؤكدًا أن الهجوم ضده يعكس رفض الجماعة لأي صوت يتحدث بإنصاف عن الدولة المصرية.