حسين لبيب وهشام نصر يقدمان العزاء ويؤكدان دعم الزمالك لأسرة محمد صبري

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، على التوجه لأسرة الراحل الكابتن محمد صبري، خلال العزاء الذي أقيم للنجم الراحل مساء اليوم الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء لهم .

وأكد الثنائي لزوجة النجم الراحل وأولاده أن النادي لن يتأخر عن الوقوف بجانبهم في أي وقت.

واستقبلت أسرة الراحل، ومجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، العزاء في رحيل المغفور له، اليوم الأحد، بعدما وافته المنية صباح يوم الجمعة الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال قيادته لسيارته.

وكان نادي الزمالك أعلن الحداد على رحيل الكابتن محمد صبري لمدة ثلاثة أيام.

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التواجد في عزاء الراحل الكابتن محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء .

حرص الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على التواجد في عزاء الراحل الكابتن محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء .

توافد العديد من نجوم الكرة المصرية بمختلف الانتماءات على عزاء الراحل محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية.

