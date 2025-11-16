ليلة الاعتداء.. كيف تحولت مستشفى عين شمس من مأوى إلى مسرح لجريمة ممرض؟

ذهبت للطبيب ليريحها من التعب الذي كان في جسدها فلم تكن تعلم أنها ستخرج بصدمة لن تفارقها طوال حياتها.. بنت الـ 26 عاما تزوجت منذ عامين ولم ترزق بالأطفال فذهبت من طبيب لطبيب ولم تجد حلا وفي وسط تلك المحاولات حدث لها ألم فذهبت لمستشفى عين شمس ( الدمرداش ) لتلقي العلاج لتكتشف أنها بحاجة لإجراء عملية فتوافق سريعا على إجرائها بعد أن قامت بإجراء التحاليل والأشعة وما انتهت منها حتى تم تحديد اليوم لإجرائها.

لم تكن تعلم الشابة الصغيرة حديثة الزواج أن إبليس يقف يشاهدها داخل غرفة العمليات في انتظار اللحظة المناسبة للقيام بجريمته .. فما انتهي الطبيب من إجراء العملية وصدر التوجيه بذهابها إلى غرفة الإفاقة كان إبليس يستعد لجريمته.

خرجت الفتاة وهي تحت تأثير المخدر غير قادرة على الحديث وصدر الأمر من الطبيب بأن تأخذ قسطا من الراحة وعدم اقتراب الأهل منها لحين استقرار الحالة إلا أن الذئب الذي يعمل في التمريض والذي كلف بمتابعة الحالة كان يحضر نفسه لإقامة حفلة على جسدها.

ما أن هدأت الأصوات داخل المستشفى وغادر الأهل وذهب العديد من طاقم التمريض لمنازلهم حتى ذهب الذئب إلى غرفة المريضة وخلع ملابسه وهي تنظر له تريد الصراخ ولا تستطيع ليجثو عليها ويلامس جسدها ثم يقوم بهتك عرضها وهي تبكي بحرقة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها بسبب المخدر.

وما انتهي الذئب من عملته قام بتصويرها ثم همس بكلمات تهديد في أذنها حتى يضمن صمتها وعاد لمنزله كأنه لم يفعل شئ.

حضر الأهل ومن بينهم الزوج في اليوم الثاني للاطمئنان علي زوجته فوجدها تهمس في أذنه وتطلب الحديث معه على انفراد.

خرج الجميع ثم بدأت الشابة تحكي لزوجها عن ليلة اغتصابها على يد الموظف في التمريض وما فعله بها لينهار الزوج صارخا لتضع يدها علي فمه وتطالبه بالصمت وإبلاغ الشرطة لكي لا يهرب.

وبالفعل توجه لأقرب قسم شرطة وتم تحرير محضر للمتهم وبمعرفة الأجهزة الأمنية تم تتبع المتهم والقبض عليه وعثر في هاتفه على فيديو الليلة الظلماء وتم عرضه على النيابة واعترف انه اعجب بجمالها الفتان ولم يستطع أن يقاوم شهوته ولا رغباته فقام بهتك عرضها وذهب للمنزل وظل يتفرج على جسدها في الفيديو الذي قام بتصويره.

اتخذت النيابة العامة إجراءاتها واستمعت لأقوال الشهود في الواقعة والمسئولين في المستشفي والمستشار القانوني لمستشفى عين شمس وتم إقامة الدليل علي المتهم وأحيل إلي المحكمة لنظر القضية وإصدار الحكم عليه.