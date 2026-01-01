سعد الصغير يستضيف مجموعة من المطربين في سعد مولعها نار..اليوم

يستضيف الفنان سعد الصغير، في حلقة جديدة من برنامجه سعد مولعها نار المذاع على قناة الشمس، مساء اليوم الخميس في تمام العاشرة مساءا، مجموعة من المطربين، هم: المطرب حازم كروان، ورانيا خورشيد، وحازم لطفي، ومصطفى حشاد، ومحمد عطية.

وتشهد الحلقة أجواء فنية مميزة تتخللها باقة من الأغاني المتنوعة واللقاءات الخفيفة، في إطار ترفيهي يقدمه سعد الصغير بأسلوبه المعتاد.

ومن المقرر أن تستكمل الفعاليات غدًا الجمعة، بحلقة خاصة تجمع كلاً من حازم كروان ومحمد عطية، في سهرة غنائية مليئة بالمفاجآت والأداءات المميزة، ضمن سلسلة حلقات البرنامج التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

وقال مؤخرا سعد الصغير الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات .

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث تعاقد مؤخرا على مسلسل فرصة عمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر .