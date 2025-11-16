برنامج دولة التلاوة يتصدر الترند بعد انطلاقه رسميا.. فيديو

تصدر برنامج دولة التلاوة، قائمة الترند على منصة "X" في أول أسبوع من عرضه، مع توجيه إشادات بالمسابقة.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا عن تصدر برنامج دولة التلاوة قائمة الترند على السوشيال ميديا، لاكتشاف المواهب وأحسن الأصوات في قراءة القرآن الكريم.

وقال الداعية مصطفى حسني: أثر مابيتنسيش إنك تعيش وسط أهل القرآن شباب وأطفال يمتلكون حضورا وأصواتا تلمس القلب قبل الآذان".

أما عن تفاعلات الجماهير؛ فعلق أحد الحسابات على منصة “X”: "هيا دي البرامج والمسابقات الحلوة اللي بجد، برنامج دولة التلاوة رائع، وأصوات تفكرك بشيوخنا العظماء.