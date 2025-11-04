من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني

تتواصل محاولات التسوية في قضية "مسن السويس" التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، إذ كشفت مصادر بمحافظة السويس عن عقد جلسات غير رسمية بين عائلة المسن وأقارب المتهمين بصفعه، في مسعى لإنهاء الخلاف والوصول إلى اتفاق نهائي يتضمن حصول المسن على وحدة سكنية داخل كمبوند شهير مقابل التنازل عن القضية، تمهيدًا لتقديم التصالح رسميًا أمام المحكمة.

صلح مسن السويس مع الجاني

وكشف أحد أقارب عائلة الحاج غريب مبارك المعروف إعلاميًا بـ "مسن السويس"، الذي رفض رفض الإفصاح عن صلة القرابة الكبيرة، عن التوصل إلى صلح بينه وبين الجاني الذي اعتدى عليه، موضحًا أن الحاج غريب سيحصل على شقة من الجاني ضمن بنود التسوية التي عرضها أهل المتهم.

وأضاف قريب الحاج غريب، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن الحاج غريب وافق على التصالح لرغبته في أداء العمرة قريبًا، مؤكدًا أنه لا يريد السفر وهو على خلاف مع أحد، مشيرًا إلى أن العلاقة بين العائلتين تمتد منذ 30 عامًا، وشهدت خلالها تعاملًا يسوده الود والاحترام، معتبرًا الواقعة "لحظة شيطان وتوقيع من الناس".

ونفى ما تردد بشأن مساعدة عائلة الجاني لابنة المسن في تجهيز زواجها، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن عائلة الحاج غريب ميسورة الحال ولا تحتاج لأي دعم مادي من أحد.

واختتم المصدر بتوجيه الشكر لكل من ساند العائلة خلال أزمتها، ولجمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي دعم المسن وتضامن معه بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة.