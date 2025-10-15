فريق عمل مسلسل كلهم بيحبوا مودي يحتفل بـ ياسر جلال

وجه الفنان ياسر جلال، الشكر لفريق عمل مسلسل كلهم بيحبوا مودي، على الاحتفال بعد انضمامه لقائمة المعينين بمجلس الشيوخ ضمن ممثلي حزب حماة الوطن.

ونشر ياسر جلال صور من الاحتفال على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "شكرًا لفريق عمل كلهم بيحبوا مودي، على الاحتفال الجميل دة بجد أسعدتوني".

قائمة المعينين بمجلس الشيوخ

انضم الفنان ياسر جلال إلى قائمة المعينين بمجلس الشيوخ ضمن ممثلي حزب حماة الوطن، وذلك في إطار القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 100 عضو من الشخصيات العامة وأصحاب الخبرات المتنوعة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ وتضمن المعينين الفنان ياسر جلال.

وفيما يلي أسماء الأعضاء الـ 100 المعينين في مجلس الشيوخ:

١- أسامة محمد كمال عبد الحميد .

٢- شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام .

٣- حمدي سند لوزا قريطم .

٤- حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد .

٥- ممدوح محمد شعبان اليماني .

٦- ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي .

٧- بهاء الدين أحمد مرسي زيدان .

٨- فارس سعد فام حنضل .

٩- محمد عبد الحي محمد

١٠- حاتم عزيز سيف النصر .

١١- عبد العزيز محمد سيف الدين السيد .

١٢- محمد أحمد عمر هاشم .

١٣- محمد لطفي إبراهيم لطفي .

١٤- محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده .

١٥- محمد حسام الدين السيد الملاحي .

١٦- ياسر محمود عبد العزيز حسنين .

١٧- أحمد سيد عبد الكريم مراد

١٨- خالد أحمد جلال الدين محمد .

١٩- مهاب السيد محمود السيد .

٢٠- شريف وديع ناشد سرجيوس .

٢١- يوسف السيد يوسف عامر .

٢٢- كريم نبيل مدحت سالم .

٢٣- جورج سعد غبريال صليب .

٢٤- عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير .

٢٥- محمود محمد محمود مسلم .

٢٦- عبد السند حسن محمد يمامة .

٢٧- السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد .

٢٨- السيد/ حازم محمد سليمان عمر .

٢٩- السيد/ باسل محمد عادل إبراهيم إمام .

٣٠- السيد/ حسين أحمد حسين أبو العطا .

٣٢- السيد / عصام خليل فوزي أمين الصايغ .

٣٣- السيد / محمد أبو العلا عبد المولى رضوان .

٣٤- السيد/ ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي .

٣٥- السيد/ أيمن حلمي محمد السيد الصفتي .

٣٦- السيد/ حسني عطية السيد على سبالة .

٣٧- السيد/ أحمد إبراهيم محمد العوضي .

٣٨- السيد/ محمد طارق فاروق محمود نصير .

٣٩- السيد/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي .

٤٠- السيد/ محمد نبيل سليمان دعبس .

٤١- السيد/ عماد خليل كامل خليل .

٤٢- السيد/ أحمد محمد سمير محمد إدريس .

٤٣- السيد/ محمد علاء الدين عبد النبي

٤٤- السيد/ اشرف عبد الغني السعيد عبد الغني .

٤٥- السيد / محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي .

٤٦- السيد/ زين العابدين كامل سيد عبد الحميد .

٤٧- السيد/ خالد محمد عبد المنعم قنديل .

٤٨- السيد / عباس بهي الدين عباس حزين .

٤٩- السيد/ أحمد خالد ممدوح يوسف .

٥٠- السيد/ شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف .

٥١- السيد / سيف محمد سامح زكريا زاهر .

٥٢- السيد/ هاني مجدى حجاج خليل العتال .

٥٣- السيد / محمد شبانة عبد العزيز بدوي .

٥٤- السيد/ مصطفى متولي حسن متولي .

٥٥- السيد / تامر تادرس يوسف جرجس .

٥٦- السيد/ محمد طارق محمد سعد .

٥٧- السيد/ الحسن على عباس عبد السلام .

٥٨- السيد/ ياسر محمد جلال أحمد توفيق .

٥٩- السيد/ مصطفى محمود شوكت مصطفى .

٦٠- السيد/ ولاء وائل عباس حافظ .

٦١- السيد/ مصطفى محمد باز مصطفي .

٦٢- السيد/ أحمد سمير سيد زكريا .

٦٣- السيد/ وسام إسماعيل محمد إسماعيل .

٦٤- السيد / نادر ناجى حلمى فؤاد خزام .

٦٥- السيد/ فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل .

٦٦- السيد/ أحمد أحمد علي الشعر اوي .

٦٧- السيد/ ياسر فاروق محمد فريد قورة .

٦٨- السيد/ حلمي أحمد محمد علي جاويش .

٦٩- السيد/ عماد صيام عبد الحليم صيام

٧٠- السيد/ محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي .

٧١- السيد/ هشام مسعد الششتاوي أحمد .

٧٢- السيد/ بهي الدين نصر محمود زغلول .

٧٣- السيد/ كريم محمد محمد إمام الشويمي .

٧٤- السيد / محمد السيد محمد الأجرود .

٧٥- السيد / عمرو رشاد علي صالح .

٧٦- السيد / عصام محمد العزب مصطفى .

٧٧- السيد / حازم حمادة عبد العزيز درويش .

* ٧٨- السيد / صلاح الدين محمود إيراهيم المعداوي .

٧٩- السيد / أحمد السيد سعد تركي .

٨٠- السيد / نشأت صلاح عبد المحسن حتة .

٨١- السيد/ محمد عاطف عمر ان شريف .

٨٢- السيد/ زاهر محمد حسن الشقنقيري .

٨٣- السيدة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر .

٨٤- السيدة/ ميرال جلال محمود فهمي الهريدي .

٨٥- السيدة/ أماني عبد العزيز محمد فاخر م

٨٦- السيدة/ غادة أحمد محمد البدوي أحمد .

٨٧- السيدة / تيسير محمود دهيم محمد .

٨٨- السيدة/ مروة محمود السيد قنصوة .

٨٩- نورهان السيد عبد الحميد الشيخ

٩٠- أميرة سمير نعيم تاوضروس .

٩١- مروة محمد توفيق واعر سيف .

٩٢- ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي .

٩٣- سحر السيد أحمد محمد .

٩٤- داليا السيد أحمد السيد الأتربي .

٩٥- محمد محمد عبد اللاه عبد المولى .

٩٦- سلامة سالم سلمان سالم .

٩٧- أحمد سلام مدخل سليمان .

٩٨- أحمد حسن فرج صالح .

٩٩- عطية أمحمد سليمان أمحمد .

١٠٠- سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط