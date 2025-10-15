خالد أبو بكر: تضحيات الشهداء كانت الأساس في استقرار الدولة وأمنها

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن ما تنعم به مصر اليوم من استقرار وأمن لم يكن ليتحقق لولا دماء الشهداء التي روت تراب الوطن، مؤكدًا أن اللحظة الراهنة تستوجب استحضار فضلهم والوفاء لأسرهم التي تحملت الفقد والألم بصبر وعزة.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن البرلمان القادم يجب أن يكون برلمان الوفاء، وأن يفتح أبوابه على مصراعيها لسيدات مصر من أسر الشهداء اللاتي يستحققن التقدير والاحترام، فهنّ "أصحاب الفضل علينا جميعًا"، لأن تضحيات أسرهن كانت الثمن الحقيقي لبقاء الدولة واستقرار مؤسساتها.

وشدّد الإعلامي على أن من بادر بترشيح سيدات من أسر الشهداء في القوائم الانتخابية يستحق التقدير، واصفًا الخطوة بأنها محترمة وتعبر عن وعي سياسي وإنساني كبير، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لطالما أكد في كلماته أن “سلام الشهيد هو البداية لكل إنجاز”، داعيًا إلى جعل ذلك تقليدًا دائمًا في كل المحافل الوطنية.