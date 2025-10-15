قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في صناعة الألومنيوم
من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| فيديو
بسمة وهبة: اعتراف معاريف بدورنا في اتفاق غزة تأكيد على قوة الدبلوماسية المصرية
رئاسة الجمهورية تنشر حصاد قمة شرم الشيخ للسلام .. فيديو
علاء الغطريفي: نحتاج لإعلام يعبر عن الشارع ويكون صوت الناس وليس السلطة
باحثة سياسية : جاهزية مصر كانت وراء نجاح قمة السلام في شرم الشيخ | فيديو
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين شمال القدس
دعم للأونروا وإدانة الاحتلال.. ماذا طلبت فلسطين من الصين
أبو العينين: قمة السلام في شرم الشيخ تعادل نصر أكتوبر العسكري
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: جاهزون بخطط حكومية لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
طارق فهمي: 7 ميليشيات تهدد الاستقرار بغزة.. ومفاوضات المستقبل في مهب الريح
برلمان

محسب مرشحا بالقائمة الوطنية عن المنوفية في انتخابات النواب 2025

أيمن محسب
أيمن محسب
محمد الشعراوي

جاء النائب أيمن محسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ضمن مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب الوفد في انتخابات مجلس النواب 2025، ممثلا عن محافظة المنوفية.

وأكد محسب في تصريحات له أن ترشحه ضمن القائمة الوطنية يأتي استكمال لما بدأه في الدورة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود ومواصلة العمل التشريعي والرقابي لخدمة المواطن المصري، ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وأضاف أن البرلمان المقبل سيحمل تحديات تشريعية وتنموية كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بملفات التعليم والصحة ودعم الشباب، مؤكدا عزمه على الاستمرار فيما بدأه الدورة الماضية من جهود في هذا الإطار.

أيمن محسب مجلس النواب 2025 محافظة المنوفية حزب الوفد

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

بالصور

مافيهاش دقيق.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش للريجيم

البيتزا
البيتزا
البيتزا

سعر ومواصفات لينك آند كو 02 الكهربائية

لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية

تعرف على سعر ومواصفات أكثر عربية ترخيصا في مصر.. صور

نيسان صني
نيسان صني
نيسان صني

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

