محسب مرشحا بالقائمة الوطنية عن المنوفية في انتخابات النواب 2025

جاء النائب أيمن محسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ضمن مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب الوفد في انتخابات مجلس النواب 2025، ممثلا عن محافظة المنوفية.

وأكد محسب في تصريحات له أن ترشحه ضمن القائمة الوطنية يأتي استكمال لما بدأه في الدورة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود ومواصلة العمل التشريعي والرقابي لخدمة المواطن المصري، ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وأضاف أن البرلمان المقبل سيحمل تحديات تشريعية وتنموية كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بملفات التعليم والصحة ودعم الشباب، مؤكدا عزمه على الاستمرار فيما بدأه الدورة الماضية من جهود في هذا الإطار.