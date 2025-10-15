عبد الناصر قنديل : البرلمان المقبل سيشهد وجوهًا جديدة وتغيرًا في الخريطة السياسية بمصر

أكد الخبير في النظم والتشريعات البرلمانية عبد الناصر قنديل أن المشهد الانتخابي الحالي يشهد حالة من الحراك السياسي غير المسبوق استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيرًا إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بالخطوة التالية في مسار العملية الانتخابية نظرًا لتعدد المتغيرات والمنافسات بين القوى السياسية المختلفة.

وقال قنديل، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة الحياة، إن هناك اهتمامًا واسعًا من الشارع المصري بمجلس النواب المقبل، سواء من حيث طبيعة المرشحين أو شكل التحالفات السياسية التي بدأت تتشكل على الساحة.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من الأحزاب السياسية دفع بمرشحين يمثلونها في مختلف الدوائر الانتخابية، وهو ما يعكس حيوية المشهد الحزبي وعودة المنافسة الديمقراطية إلى مسارها الطبيعي بعد سنوات من التحديات.

وأشار قنديل إلى أن البرلمان المقبل سيختلف في تركيبته عن البرلمانات السابقة، موضحًا أن العديد من الرموز النيابية المعروفة قررت الانسحاب أو عدم الترشح مجددًا، في مقابل بروز كوادر سياسية جديدة وشابة تحمل رؤى مختلفة وطموحات لتجديد الخطاب البرلماني وتعزيز المشاركة الشعبية.

ولفت الخبير البرلماني إلى وجود انخفاض ملحوظ في معدل أعمار المرشحين في الانتخابات المقبلة، معتبرًا أن ذلك مؤشر إيجابي على تزايد مشاركة الشباب في العمل السياسي وحرصهم على أن يكون لهم دور فاعل في صناعة القرار الوطني.

وشدد قنديل على أن التنوع في المرشحين والأحزاب سيمنح البرلمان القادم زخمًا سياسيًا وتنوعًا في الرؤى، وهو ما ينعكس على جودة الأداء التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مصر مقبلة على تجربة انتخابية مغايرة تحمل ملامح التغيير والتجديد في الحياة النيابية.