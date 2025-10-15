قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تربيتك غلط.. هيدي كرم توجه رسالة ونصيحة للسيدات
من زوغره زملكاوي| حسام عبد المجيد يتلقى عرضا رسميا للاحتراف .. تفاصيل
تقنيات ذكية.. توقيع اتفاقية مهمة مع مشغل الخدمات بالمتحف المصري الكبير
وزير الخارجية يتوجّه إلى نيودلهي لتعزيز العلاقات الثنائية
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة وجريئة عبر إنستجرام |شاهد
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد الناصر قنديل : البرلمان المقبل سيشهد وجوهًا جديدة وتغيرًا في الخريطة السياسية بمصر

عبد الناصر قنديل
عبد الناصر قنديل
رنا عبد الرحمن

أكد الخبير في النظم والتشريعات البرلمانية عبد الناصر قنديل أن المشهد الانتخابي الحالي يشهد حالة من الحراك السياسي غير المسبوق استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيرًا إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بالخطوة التالية في مسار العملية الانتخابية نظرًا لتعدد المتغيرات والمنافسات بين القوى السياسية المختلفة.

وقال قنديل، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة الحياة، إن هناك اهتمامًا واسعًا من الشارع المصري بمجلس النواب المقبل، سواء من حيث طبيعة المرشحين أو شكل التحالفات السياسية التي بدأت تتشكل على الساحة.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من الأحزاب السياسية دفع بمرشحين يمثلونها في مختلف الدوائر الانتخابية، وهو ما يعكس حيوية المشهد الحزبي وعودة المنافسة الديمقراطية إلى مسارها الطبيعي بعد سنوات من التحديات.

وأشار قنديل إلى أن البرلمان المقبل سيختلف في تركيبته عن البرلمانات السابقة، موضحًا أن العديد من الرموز النيابية المعروفة قررت الانسحاب أو عدم الترشح مجددًا، في مقابل بروز كوادر سياسية جديدة وشابة تحمل رؤى مختلفة وطموحات لتجديد الخطاب البرلماني وتعزيز المشاركة الشعبية.

ولفت الخبير البرلماني إلى وجود انخفاض ملحوظ في معدل أعمار المرشحين في الانتخابات المقبلة، معتبرًا أن ذلك مؤشر إيجابي على تزايد مشاركة الشباب في العمل السياسي وحرصهم على أن يكون لهم دور فاعل في صناعة القرار الوطني.

وشدد قنديل على أن التنوع في المرشحين والأحزاب سيمنح البرلمان القادم زخمًا سياسيًا وتنوعًا في الرؤى، وهو ما ينعكس على جودة الأداء التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مصر مقبلة على تجربة انتخابية مغايرة تحمل ملامح التغيير والتجديد في الحياة النيابية.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الحياة محمد شردي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

المتحف المصري الكبير

غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على سوزي الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل 19 متهمًا في واقعة السواقي بالأقصر بعد شهر من الحبس

إخلاء سبيل 19 متهمًا في واقعة السواقي بالأقصر

عروس مصر القديمة

إحالة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة للمحاكمة الجنائية

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالهرم لجلسة 12 يناير

بالصور

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

الانيميا
الانيميا
الانيميا

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد