قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟
43 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه
سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادة البلاد
وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد
وزير قطاع الأعمال العام:فرصنا الاستثمارية واعدة.. ومنفتحون على كافة الشراكات
الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لجهود قطر الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها
تخرج 4 باحثين بالأقصر من جامعة أسلسكا ببرنامج تأهيل القيادات الحكومية المستقبلية
بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي
الرئيس السيسي يوجه بتفعيل السياسات الهادفة لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

وظائف المحطات النووية 2025.. التخصصات المطلوبة ومواعيد التقديم

وظائف المحطات النووية
وظائف المحطات النووية
عبد العزيز جمال

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن فتح باب التقديم لشغل مجموعة من الوظائف الشاغرة وفقًا للإعلان رقم (2) لسنة 2025، حيث يتم التسجيل ورفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF عبر الموقع الرسمي للهيئة، وذلك ضمن خطة دعم الكفاءات الفنية والعلمية المتخصصة في مجالات الطاقة النووية.

وظائف المحطات النووية 2025

حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الجدول الزمني لتلقي طلبات التقديم كما يلي:

  • الوظائف الهندسية: التقديم مستمر حتى 14 سبتمبر 2025.
  • وظائف العلوم (كيمياء/فيزياء): من 15 حتى 21 سبتمبر 2025.
  • هندسة مدني أو ما يعادلها: من 22 حتى 26 سبتمبر 2025.
  • المتخلفون عن التقديم: حددت الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025 لاستقبال الطلبات المتأخرة.

التخصصات المطلوبة لوظائف المحطات النووية

أوضحت هيئة المحطات النووية  أن التخصصات المطلوبة تنقسم إلى نوعين:

وظائف التعيين (هندسة):

هندسة قياس وتحكم

هندسة ميكانيكا قوى

هندسة كهرباء قوى

هندسة نووية

هندسة كيميائية

وظائف التعيين (علوم):

كيمياء

فيزياء

وظائف التعاقد:

هندسة مدني أو ما يعادلها

طبيعة العمل بنظام الورديات

أكدت هيئة المحطات النووية  أن طبيعة العمل بالوظائف المعلنة تتطلب التواجد الميداني المستمر بنظام الورديات (صباحي – مسائي)، إضافة إلى سرعة الانتقال بصفة يومية نظرًا لطبيعة مواقع المحطات النووية التي تعمل على مدار الساعة.

شروط التقديم في وظائف المحطات النووية 2025

حددت هيئة المحطات النووية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

أن يكون المتقدم مقيدًا بالنقابة المختصة.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

إتقان استخدام الحاسب الآلي.

اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات الشخصية المقررة من قبل الهيئة.

المستندات المطلوبة لوظائف المحطات النووية 2025

يلتزم المتقدمون برفع جميع المستندات بصيغة PDF عبر الموقع الرسمي للهيئة، وتشمل المستندات الأساسية: المؤهل الدراسي، الموقف من التجنيد للذكور، شهادة القيد بالنقابة، السيرة الذاتية، وأي شهادات خبرة أو دورات تدريبية داعمة.

أهمية الطرح الوظيفي الجديد

يأتي الإعلان عن هذه الوظائف في إطار توجه الدولة نحو دعم قطاع الطاقة النووية وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال توليد الكهرباء من المصادر النظيفة والآمنة.

هيئة المحطات النووية المحطات النووية المحطات النووية لتوليد الكهرباء وظائف المحطات النووية 2025 التخصصات المطلوبة شروط التقديم في وظائف المحطات النووية المستندات المطلوبة لوظائف المحطات النووية التخصصات المطلوبة لوظائف المحطات النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

إطلاق استمارة تحديث بيانات المواطنين ببورسعيد.

بانر المنتدى

مجلس الشباب المصري واتحاد العمال يفتتحان منتدى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. غدا

تقرير

القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية

بالصور

علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض

علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض
علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض
علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض

بقايا الطعام ليست دائمًا صالحة لا تعيد تسخين الطعام أكثر من مرة…البكتيريا لا ترحم

لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟
لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟
لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟

معدية المليون.. سعر حقيبة نسرين طافش يثير ضجة

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

صحة الشرقية تنظم قافلة مجانية بقرية ميت جابر بمركز بلبيس

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد