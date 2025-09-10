وظائف المحطات النووية 2025.. التخصصات المطلوبة ومواعيد التقديم

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن فتح باب التقديم لشغل مجموعة من الوظائف الشاغرة وفقًا للإعلان رقم (2) لسنة 2025، حيث يتم التسجيل ورفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF عبر الموقع الرسمي للهيئة، وذلك ضمن خطة دعم الكفاءات الفنية والعلمية المتخصصة في مجالات الطاقة النووية.

وظائف المحطات النووية 2025

حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الجدول الزمني لتلقي طلبات التقديم كما يلي:

الوظائف الهندسية: التقديم مستمر حتى 14 سبتمبر 2025.

وظائف العلوم (كيمياء/فيزياء): من 15 حتى 21 سبتمبر 2025.

هندسة مدني أو ما يعادلها: من 22 حتى 26 سبتمبر 2025.

المتخلفون عن التقديم: حددت الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025 لاستقبال الطلبات المتأخرة.

التخصصات المطلوبة لوظائف المحطات النووية

أوضحت هيئة المحطات النووية أن التخصصات المطلوبة تنقسم إلى نوعين:

وظائف التعيين (هندسة):

هندسة قياس وتحكم

هندسة ميكانيكا قوى

هندسة كهرباء قوى

هندسة نووية

هندسة كيميائية

وظائف التعيين (علوم):

كيمياء

فيزياء

وظائف التعاقد:

هندسة مدني أو ما يعادلها

طبيعة العمل بنظام الورديات

أكدت هيئة المحطات النووية أن طبيعة العمل بالوظائف المعلنة تتطلب التواجد الميداني المستمر بنظام الورديات (صباحي – مسائي)، إضافة إلى سرعة الانتقال بصفة يومية نظرًا لطبيعة مواقع المحطات النووية التي تعمل على مدار الساعة.

شروط التقديم في وظائف المحطات النووية 2025

حددت هيئة المحطات النووية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

أن يكون المتقدم مقيدًا بالنقابة المختصة.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

إتقان استخدام الحاسب الآلي.

اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات الشخصية المقررة من قبل الهيئة.

المستندات المطلوبة لوظائف المحطات النووية 2025

يلتزم المتقدمون برفع جميع المستندات بصيغة PDF عبر الموقع الرسمي للهيئة، وتشمل المستندات الأساسية: المؤهل الدراسي، الموقف من التجنيد للذكور، شهادة القيد بالنقابة، السيرة الذاتية، وأي شهادات خبرة أو دورات تدريبية داعمة.

أهمية الطرح الوظيفي الجديد

يأتي الإعلان عن هذه الوظائف في إطار توجه الدولة نحو دعم قطاع الطاقة النووية وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال توليد الكهرباء من المصادر النظيفة والآمنة.