مفاجأة سبتمبر.. وزارة العمل تعلن عن وظائف برواتب تصل 40 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 عن طرح مجموعة جديدة من فرص العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك من خلال النشرة القومية للتوظيف لشهر سبتمبر، ضمن خطتها المستمرة لتوسيع قاعدة التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف التخصصات.

وظائف متاحة برواتب تصل 12 ألف جنيه وآخرى بـ

الفرص المعلنة، وتنوعت بين تخصصات هندسية وإدارية وفنية، حيث شملت ما يلي:

عدد 5 مهندسين كهرباء: برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه، بشرط امتلاك خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

عدد 5 مهندسين مدني: برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه، بخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

عدد 3 محاسبي مواقع: براتب 8 آلاف جنيه، مع اشتراط خبرة 3 سنوات.

عدد 2 أمين مخازن: دون تحديد الراتب في الإعلان.

عدد 2 رسام معماري: برواتب تصل إلى 10.5 ألف جنيه، بخبرة 5 سنوات.

عدد 5 مشرفين تنفيذيين: براتب يصل إلى 7.5 ألف جنيه، مع شرط خبرة 6 سنوات.

كما طلبت شركة آخرى للفيبر جلاس بالقاهرة مدير صيانة ميكانيكا براوتب بين 30-40 ألف جنيه.

طريقة التقديم والتسجيل

أوضحت وزارة العمل أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن للراغبين التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة: www.manpower.gov.eg.

كما خصصت الوزارة رقم هاتف مباشر (01116677734) لتلقي الاستفسارات من الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة العمل لتقليل نسب البطالة، حيث تسعى الوزارة بشكل دوري لإصدار نشرات توظيف شهرية بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب والفئات الباحثة عن وظائف، مع مراعاة التنوع في التخصصات ومستويات الخبرة المطلوبة.

في سياق آخر ، كشفت وزارة العمل، عبر النشرة القومية للتوظيف لشهر سبتمبر 2025، عن توفير فرص عمل جديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وظائف لائقة للشباب من مختلف المؤهلات والتخصصات.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة شاملة لدعم سوق العمل، حيث تم الإعلان عن 90 فرصة عمل بإحدى الشركات العاملة في مجال "الفاست فود"، برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، وفقًا لطبيعة الوظيفة والخبرة المطلوبة.

تفاصيل الوظائف المتاحة

حددت الوزارة التخصصات المطلوبة وشروط الالتحاق على النحو التالي:

20 مدير مطعم

يشترط الحصول على مؤهل عالٍ.

الفئة العمرية المطلوبة: من 25 إلى 35 عامًا.

الراتب يتراوح بين 7000 إلى 10 آلاف جنيه حسب سنوات الخبرة.

20 استيورد كرو (Steward Crew)

يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ.

السن المطلوب: من 21 إلى 30 عامًا.

الراتب يتراوح بين 6400 إلى 6550 جنيهًا.

50 عضو فريق (Team Member)

المؤهل المطلوب: مؤهل متوسط.

السن من 18 إلى 30 عامًا.

الراتب يتم تحديده وفق ضوابط الشركة وظروف العمل.

مواقع العمل المتاحة

أوضحت وزارة العمل أن فرص التعيين متاحة في عدة مناطق داخل القاهرة الكبرى، وتشمل:

مدينة الرحاب

مدينتي

مدينة العبور

وتم الإعلان عن المدير المسؤول للتقديم وهو محمد عاطف، عبر الأرقام التالية:

01012245343

01000879097

طرق التقديم على الوظائف

أكدت وزارة العمل أن التقديم على الوظائف متاح طوال شهر سبتمبر 2025 من خلال عدة قنوات، تشمل:

التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.

التقديم عبر مديريات العمل بالمحافظات.

التواصل مباشرة مع أرقام الشركات المعلنة في البيان.

التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل https://www.manpower.gov.eg/ .



