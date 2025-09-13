قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة

وزير العمل
وزير العمل
عبد الخالق صلاح

أكد وزير العمل محمد جبران إنه تواصل مع دعاء محمد، العاملة باحدي شركات  النسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، والتي فقدت طفلتها الرضيعة، بعد رفض مديرتها المباشرة الموافقة لها على الحصول على إجازة.

وأوضح «جبران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس»، على فضائية «إم بي سي مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، أن الوزارة ستقدم دعمًا ماليًا للعاملة عبارة عن إعانة كبيرة عبر صندوق الإعانة، إضافة إلى وظيفة أخرى عرضها أحد رجال الأعمال في الإسكندرية.

وأوضح وزير العمل أن مدير الموارد البشرية وافق لها على الإجازة، لكن التعسف كان من المديرة المباشرة لها، التي رفضت اعتماد الإجازة.

وكان وزير العمل، محمد جبران، تواصل هاتفياً مع دعاء محمد، العاملة في شركة «نايل لينين جروب» للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية في الإسكندرية، وتقدم لها بخالص العزاء والمواساة، وأكد حرصه على مساندتها ومتابعة الواقعة التي تعرضت لها بنفسه.

ووجه «جبران» مدير مديرية العمل بالإسكندرية بالتحقق من كل الملابسات؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جدد تأكيده على أن مطالب العمال المشروعة يتم دراستها، وأن الحقوق مصانة بقوة القانون، كما أوضح أنه يتابع مع كافة الأطراف المعنية هذه الأحداث منذ حدوثها لحظة بلحظة.

طريقة عمل كيكة التايجر
مسكنات الالم
القهوة
السمك بالعنب
