قطع زميله بمنشار.. تطورات مثيرة في قضية طفل الإسماعيلية| ماذا حدث؟

شهدت قضية طفل الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية الذي قام بانهاء حياة حديقة ، تطورات وتفاصيل جديدة بعد تقرير الطب الشرعي الذي نفي بعض الاشاعات عن الطفليين.

أثارت التحقيقات الجارية في واقعة مـ.قتل طفل على يد زميله في واقعة الصاروخ والكهربائي بمحافظة الإسماعيلية، على مدار الأيام القليلة الماضية، عدة مفاجأة صادمة.

من جانبها كشفت مصادر رسمية مطلعة منوط لها التحقيقات الموسعة في القضية التي هزت الرأي العام المصري، عن قيام الطفل المتهم بإنشاء جروب بغرض النصب علي المواطنين تحت مسمي مؤسسة لعلاج الادمان، يقوم من خلالها بجمع الأموال كعربون من الراغبين في التعافي من تعاطي وإدمان المواد المخدرة بتحويل مبالغ مادية علي محفظة الموبايل.

واصطحبت جهات التحقيق الطفل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية وتقطيعه بمنشار كهربي، إلى مسرح الجريمة المرة الثانية بحثا عن أدلة جديدة حول الواقعة، وذلك للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين مشاركين الجاني وقت تنفيذ الجريمة.

وسط إجراءات أمنية مشددة ظهر الطفل يوسف المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية في مسرح الجريمة، رفقة جهات التحقيق، بحثا عن أدلة جنائية جديدة.

و أمرت جهات التحقيق بالقيام بإجراء التحريات التكميلية حول الحادث، وتوضيح علاقة والد المتهم بالجريمة وما إذا كان مشاركا بها من عدمه.

وكانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق إيداع الطفل يوسف المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية وتقطيعه بصاروخ كهربي، مركز رعاية 15 يوما لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للمحاكمة.

لاصحة لوجود علاقة شاذة

نفي تقرير الطب الشرعي ما أثير حول وجود علاقة شاذة غير شرعية بين الطفلين «المجني والمجني عليه » في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية.

تقرير مصلحة الطب الشرعي

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الطب الشرعي بمحافظة الإسماعيلية، عدم وجود أي آثار تدل علي وجود علاقة شاذة بين الطفلين، وذلك بعدما خضع المتهم للفحص الدقيق.

قرار النيابة العامة

