زيلينسكي: الضغط على روسيا مفتاح الحل في الحرب الأوكرانية
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
موسكو: مصر وروسيا لعبتا دورا كبيرا في دعم المقاومة الفلسطينية
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
أخبار البلد

تعاون جديد بين الإنتاج الحربي والتموين لتحديث مكاتب وبطاقات التموين .. تفاصيل

تعزيز التعاون بين الإنتاج الحربي والتموين لخدمة الاقتصاد الوطني
تعزيز التعاون بين الإنتاج الحربي والتموين لخدمة الاقتصاد الوطني
كريم الخطيب

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

استهل الوزير محمد صلاح اللقاء بالترحيب بوزير التموين، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، بالتوازي مع السعي الدائم لتطوير الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

يأتى ذلك في إطار تعزيز العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكّن من أداء المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة،  وكأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.

تحديث وأرشفة بطاقات صرف دعم المقررات التموينية

 وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى التعاون بين الوزارتين في عدة مجالات على رأسها منظومة تحديث وأرشفة بطاقات صرف دعم المقررات التموينية والخبز والذى قامت به شركة " تويا تكنولوجى " إحدى الشركات التابعة للوزارة ، كذلك قيام شركة الإنتاج الحربى للمشروعات الإستشارات الهندسية والتوريدات العامة بتحديث وتطوير البنية التحتية لعدد ( 84 ) مكتب تموين ، حيث تقوم هذه المكاتب بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين وهى ( إصدار البطاقات التموينية وحماية المستهلك والدمغة والموازين وتسجيل العلامات التجارية وإصدار السجل التجارى ) .

نسعى لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات

أكد الوزير محمد صلاح على  أن وزارة الإنتاج الحربي ترحب بالتعاون المثمر و البناء مع الجهات الحكومية المتخصصة في كافة المجالات بهدف دعم الاقتصاد القومي.

نعمل على التكامل الدائم مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المجالات

من جانبه، رحب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، بالتعاون المثمر والتكامل الدائم مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المجالات وذلك بالإستعانة بالإمكانيات والموارد المتاحة بشركاتها ووحداتها التابعة، مما يساهم في تفعيل خطة وزارة التموين لتطوير أدائها وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن المصري ويحقق الصالح العام.

أكد " فاروق " على أن وزارة التموين حريصة على تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج  في ظل ما تتميز به شركاتها التابعة من كفاءة ودقة فيما تقوم بتصنيعه من منتجات وحرصها على تسليم المشروعات المنوطة بتنفيذها في التوقيتات المحددة، معربًا عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

