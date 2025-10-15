وزير الإنتاج الحربي: نعمل على النهوض بالصناعة الوطنية ومساندة الاقتصاد القومي

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرصه الدائم على متابعة آخر مستجدات المشروعات التي تقوم الجهات التابعة للوزارة بتنفيذها والعمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة وإتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الصناعية المثمرة مع مختلف الشركات والمؤسسات بالدولة.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها الوزير لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) التي تعد واحدة من أبرز الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وياتي ذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها للشركة خلال الفترات السابقة بهدف تطوير الأداء.

وعقب الوصول للشركة (مصنع 81 الحربي) توجه وزير الدولة للإنتاج الحربي مباشرةً إلى خطوط الإنتاج، حيث استمع إلى استعراض من المهندس محمد عبد المنعم البسيوني رئيس مجلس إدارة الشركة حول أوجه التطوير التي تمت بالفترة الأخيرة لزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء.

وشملت الجولة المرور على قطاع الكاوتش والبلاستيك الذى تأسس عام 1964 ليلبي مطالب القوات المسلحة حيث يدخل الكاوتش والبلاستيك في الصناعات التكميلية للذخائر وقواعد الخراطيش والأقنعة الواقية وعجل الدبابات ولقم الجنزير كما يدخل إنتاجه فى عدد من الصناعات المدنية مثل كراسي الاستادات التى يتم إنتاجها طبقًا للمواصفات العالمية المعمول بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وعقب ذلك تفقد الوزير مشروع إعادة التمركز بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.

وتابع الوزير "محمد صلاح" أثناء الجولة مدى التزام العاملين بإرتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

وخلال تفقده خطوط الإنتاج استمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ووجه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في تحسين الأداء وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" لمساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأصدر الوزير "محمد صلاح" خلال الجولة عدد من التوجيهات المتعلقة بوجوب تطبيق مبادئ الحوكمة والمراقبة الداخلية والالتزام ببرامج الصيانة ومواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، وكذا ضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وتطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني والتخلص من المخلفات بالطرق الآمنة بصفة دورية.

مصنع 81 الحربي

جدير بالذكر أن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) تم إنشاؤها لتكون أول شركة مصرية متخصصة فى إنتاج البويات والكيماويات على مستوى الشرق الأوسط وخاصةً البويات المتخصصة التي تعد أساسية لحماية وصيانة السفن والناقلات البحرية فوق وتحت سطح الماء من الصدأ والحَشَف والبويات المقاومة لعوامل التعرية (الأمطار والرطوبة) والأملاح للمباني على السواحل والشواطيء، والتي تدخل في خدمة القطاعين الحربي والمدني على حد سواء ويتم استخدامها في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ما بين مشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري على مستوى الجمهورية.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.