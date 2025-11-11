أول تعليق من جمعية المؤلفين والملحنين على حفل أم كلثوم في إسرائيل l خاص

علق الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، علي إعلان إحدى الفرق الإسرائيلية بإعداد احتفالية خاصة بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل سيدة الغناء العربي “كوكب الشرق” أم كلثوم.

وقال العدل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري،: لا نتعامل مع الإذاعة الإسرائيلية، لأن هذا نوع من أنواع التطبيع، وفكرة السرقة فهم كيان مغتصب أرض فمن الممكن أن يغتصب غنوة أو فيلما،كما يحدث معنا أيضًا في شركة العدل جروب، فهم أحيانا يقومون بسرقة أفلامنا لعرضها على شاشاتهم دون وجه حق.

وكان قد قال المنتج مدحت العدل، إن إنتاح مسرحية "أم كلثوم" تضمنت استعدادات بشكل منهجي واختيار موهوبين مناسبين للفكرة التي نريدها.

وأضاف مدحت العدل، في حلقة مع برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون": "الشغف استمر بين صناع المسرحية حتى نهاية العرض، جلست مع فريق العمل الخاص به لاختيار عمل يقدم به شركته، فأخبروه أن السنادي خمسين سنة أم كلثوم، فقولتلهم أنا هعمل أم كلثوم".

وتابع: كتبت قصيدة اسمها "صوت الست" فهذه الست هي خليط من عناصر تاريخية وإنسانية وحضارية كونت هذا الصوت المعجزة في النهاية فصار أم كلثوم.

وأوضح أن أجمل وأكثر الأعمال التي كتبتها بشغف يفوق الوصف هي مسرحية "أم كلثوم".