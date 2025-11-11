قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من جمعية المؤلفين والملحنين على حفل أم كلثوم في إسرائيل l خاص

د. مدحت العدل
د. مدحت العدل
أحمد البهى

علق الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، علي إعلان إحدى الفرق الإسرائيلية بإعداد احتفالية خاصة بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل سيدة الغناء العربي “كوكب الشرق” أم كلثوم. 

وقال العدل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري،: لا نتعامل مع الإذاعة الإسرائيلية، لأن هذا نوع من أنواع التطبيع، وفكرة السرقة فهم كيان مغتصب أرض فمن الممكن أن يغتصب غنوة أو فيلما،كما يحدث معنا أيضًا في شركة العدل جروب، فهم أحيانا يقومون بسرقة أفلامنا لعرضها على شاشاتهم دون وجه حق. 

وكان قد قال المنتج مدحت العدل، إن إنتاح مسرحية "أم كلثوم" تضمنت استعدادات بشكل منهجي واختيار موهوبين مناسبين للفكرة التي نريدها.

وأضاف مدحت العدل، في حلقة مع برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون": "الشغف استمر بين صناع المسرحية حتى نهاية العرض، جلست مع فريق العمل الخاص به لاختيار عمل يقدم به شركته، فأخبروه أن السنادي خمسين سنة أم كلثوم، فقولتلهم أنا هعمل أم كلثوم".

وتابع: كتبت قصيدة اسمها "صوت الست" فهذه الست هي خليط من عناصر تاريخية وإنسانية وحضارية كونت هذا الصوت المعجزة في النهاية فصار أم كلثوم.

وأوضح أن أجمل وأكثر الأعمال التي كتبتها بشغف يفوق الوصف هي مسرحية "أم كلثوم".

أم كلثوم ذكري رحيل أم كلثوم مدحت العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

حملة مرورية

ضبط 1691 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

استئناف المتهمين بإنهاء حياة ممرض المنيا على إدانتهما بالإعـ.دام والمـ.ؤبد

قرار عاجل من المحكمة في استئناف المتهمين بإنهاء حياة ممرض المنيا على إعدامهم

أرشيفية

المعلمة كانت سايقة سكرانة.. شقيقة الضحية: 2 وفيات و 9 مصابين

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد