زفاف آية عبدالله ومحمد العمروسي .. وأغنية كوشة واحدة مفاجأة يوم فرحها .. صور

احتفلت المطربة اية عبدالله بزفافها علي العريس المخرج محمد العمروسي، في حفل عائلي شهد حضور العائلة والأصدقاء و النجوم ، وبحضور مستشارها الإعلامي عصام ميلاد نصرالله والإعلامية هانيا محسن وننشر عددا من صور حفل الزفاف.

طرحت المطربة آية عبدالله أغنية ( كوشة واحده ) من حفل زفافها بالقاهره وفاجأت زوجها والحاضرين حيث لاقت اعجاب الجميع و انبهارهم بهذه الغنوة المليئة بالمشاعر و الاحاسيس



الاغنية من كلمات مروة مغربي وألحان كريم فتحي وتوزيع إسلام الحسن وهندسة صوتية محمد جودة.

أحدث أعمال المطربة آية عبدالله اغنية واو، وأغنية أرض الخير ،سمعني كمان، وأغنية عم المغرور والتي طرحتها عبر قناتها على اليوتيوب، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

كلمات أغنية كوشة

جنب بعض ف كوشه واحده

جه ونيس مابقاش ف وحده

واللى جاى هيبقى فرحه

معاك حبيبي الدنيا أحلى

يامالى قلبى قبل عينى

ياضحكه حلتلى سنينى

ياوش الخير ورزقى الحلو

فى حضن قلبك خبينى

الفرحه دقت على بابنا

وبقى لينا ف الحب نصيب

حوالينا أهلنا وأصحابنا

وحبيب روحى من قلبى قريب

الفرحه دقت على بابنا

وبقى لينا ف الحب نصيب

و اخيرا ربنا عوضنا

علي وعدي معاك و أنا عمري ما اسيب

يادعوه جتلى ف وقتها

وأجمل قصه أنا عشتها

ياظهرى وسندى وأمانى

معاك الدنيا ملكتها

يا حب ورد فيا الروح

لقلبك لو تعبت بروح

يا ريت يا حبيبي توعدني

تكون جنبي لفين ما هروح

الفرحه دقت على بابنا

وبقى لينا ف الحب نصيب

حوالينا أهلنا وأصحابنا

وحبيب روحى من قلبى قريب

الفرحه دقت على بابنا

وبقى لينا ف الحب نصيب

و اخيرا ربنا عوضنا

علي وعدي معاك و أنا عمري ما اسيب