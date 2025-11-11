مع السلامة.. الآلاف يشيّعون جثمان إسماعيل الليثي إلى مثواه الأخير

شيع عدد كبير من أهالي منطقة إمبابة، جثمان المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، من مسجد ناصر في إمبابة، إلى مثواه الأخير وسط نوبات من البكاء والحزن الشديدة .

وقد توفي المطرب الشعبي إسماعيل الليثي في مستشفى ملوي بالمنيا، متأثرًا بالإصابات البالغة التي تعرض لها جراء حادث السير المروع الذي وقع فجر الجمعة الماضية على الطريق الصحراوى الشرقى أثناء عودته من حفل زفاف.



توافد عدد كبير من أهالي منطقة إمبابة ونجوم الفن الشعبي وأقارب وأصدقاء المطرب الراحل إسماعيل الليثي إلى منزله في محافظة الجيزة اليوم، لتشييع جثمانه وأداء صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى بمقابر العائلة.

وقد كشف أحد أقارب الفنان إسماعيل الليثي تفاصيل الحادث الذي تعرض له بعد حضور حفل زفاف في أسيوط.

بعد انتهاء الحفل، كان الفنان في طريقه عبر طريق صحراوي، وهو ما يُعتقد أنه سبب وقوع الحادث الطريق الصحراوي، وارتفاع السرعة، كانا العاملين الرئيسيين في التصادم المروع الذي وقع.