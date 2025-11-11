جوزي راح مني .. معلومات لا يعرفها الكثير عن أرملة إسماعيل الليثي

تصدرت شيماء سعيد تريند مؤشر البحث وذلك بعد رحيل زوجها المطرب إسماعيل الليثي بعد تعرضه لحادث آليم .







من هي شيماء سعيد ؟!

تحظى شيماء سعيد بجماهيرية على التيك توك وتقوم بعمل ڤيديوهات على موقع التواصل الأجتماعي وتقدم من خلالها نصائح للفتيات للعناية بالبشرة وكل ما يخص المرأة.

كما تعمل شيماء سعيد، خبيرة تجميل ومحتوها دائما يخص الفتيات مما يجعل الكثير يحرص على متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي كما أنها تمتلك أكثر من مركز تجميل وحققت نجاحا كبيرا في هذا المجال .

فقدت شيماء ابنها رضا الذي لم يتجاوز ال ١٠ سنوات في شهر سبتمبر عام ٢٠٢٤ و ذلك بعدما سقط من الدور العاشر وكانت تعيش حالة من الانهيار بعد حادث نجلها.

وكانت تحرص شيماء سعيد على نشر فيديوهات عديدة مع نجلها الشهير ب ضاضا .