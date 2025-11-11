قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء

إمبابة كلها في الشارع .. الأهالي يودعون المطرب اسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
إمبابة كلها في الشارع .. الأهالي يودعون المطرب اسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
علا محمد

توافد عدد كبير من أهالي منطقة إمبابة ونجوم الفن الشعبي وأقارب وأصدقاء المطرب الراحل إسماعيل الليثي إلى منزله في محافظة الجيزة اليوم، لتشييع جثمانه وأداء صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى بمقابر العائلة.

وقد كشف أحد أقارب الفنان إسماعيل الليثي تفاصيل الحادث الذي تعرض له بعد حضور حفل زفاف في أسيوط.

بعد انتهاء الحفل، كان الفنان في طريقه  عبر طريق صحراوي، وهو ما يُعتقد أنه سبب وقوع الحادث الطريق الصحراوي، وارتفاع السرعة، كانا العاملين الرئيسيين في التصادم المروع الذي وقع.

كشف حسن عبد العزيز، نقيب المهن الموسيقية بمحافظة المنيا، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، بعد تعرضه لحادث سير مروع استدعى دخوله العناية المركزة، مؤكداً أن الحالة كانت حرجة منذ البداية حتى لحظة الوفاة.

وأوضح حسن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلاً: "من أول ما دخل المستشفى، كان في غيبوبة تامة ولم يفق على الإطلاق، وتم إدخاله قسم الطوارئ بالمستشفى في الدور الأرضي للعناية الفائقة قبل نقله سريعًا إلى الغرفة الأعلى في الدور الثالث، للحفاظ على سلامته، حيث كان أي تحريك خاطئ قد يهدد حياته".

أهالي منطقة إمبابة إسماعيل الليثي تشييع جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي أقارب الفنان إسماعيل الليثي الراحل إسماعيل الليثي صلاة الجنازة

