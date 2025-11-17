محمود عبد السميع: أهدي تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي لأسرتي| فيديو

أعرب الفنان محمود عبد السميع عن سعادته الكبيرة بتكريمه، مؤكدًا أن تأخر هذا التكريم لا يقلل من قيمته، بل يزيده تقديرا لما حققه خلال مشواره الفني.

وقال محمود عبد السميع في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن مدير التصوير الكبير سعيد شيمي يعد بمثابة أخ له، وكان دائمًا أحد أهم الداعمين لمسيرته الفنية، موجّهًا له رسالة تقدير وامتنان.

وأوضح أنه يهدي تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إلى أسرته، التي وقفت إلى جانبه منذ بداية مشواره، وكانت الداعم الأكبر في حياته الشخصية والفنية.

وأكد محمود عبد السميع أن هذا التكريم يمثل محطة مهمة في مسيرته، ودافعًا لتقديم المزيد من الأعمال المميزة التي تليق بالجمهور والسينما المصرية.

يعد محمود عبد السميع واحدًا من أبرز مديري التصوير في السينما المصرية، حيث قدّم خلال مشواره الفني عشرات الأعمال المميزة التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الصورة السينمائية. تميز بأسلوب بصري خاص يعتمد على الدقة والحس الجمالي، مما جعله ضمن أهم صناع الصورة في جيله.

شارك عبد السميع في العديد من الأفلام والمسلسلات التي حققت نجاحًا نقديًا وجماهيريًا، كما تعاون مع كبار المخرجين في مصر. واحتفت عدة مهرجانات سينمائية بمشواره، من بينها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تم تكريمه تقديرًا لعطائه الفني الطويل وجهوده في تطوير فن التصوير السينمائي.

