خالد النبوي: الغرور لا مكان له في قلب أي فنان

قال الفنان خالد النبوي، في تصريحات تلفزيونية ، إن الغرور لا مكان له في قلب أي فنان حقيقي، مشيرًا إلى أن وجود رموز وعظماء الفن مثل محمود المليجي، زكي رستم، نجيب الريحاني، عادل إمام، نور الشريف، وأحمد زكي يجعل التواضع واجبًا.

وأضاف النبوي: "صعب أوي الواحد يكون مغرور بعد هؤلاء العظماء، سواء كممثل أو مخرج"، مؤكّدًا أن الأجيال الحالية تقف على أكتاف من صنعوا تاريخ الفن العربي.

كما كشف النبوي عن رغبته في تقديم شخصية الفريق سعد الدين الشاذلي، معتبرًا أنها تجربة فنية طموحة يسعى إليها في المستقبل.

ويُعد فيلم المهاجر إنتاج عام 1994 أحد أبرز الأعمال في تاريخ السينما المصرية الحديثة، ويستعرض رحلة رام، الشاب الذي يغادر حياة البدو بحثًا عن المعرفة في مصر الفرعونية، في سياق تاريخي مليء بالمؤامرات السياسية، وشارك في بطولته نخبة من نجوم التسعينيات، من بينهم خالد النبوي الذي جسد أحد أبرز أدواره التي رسخت مكانته الفنية.



يذكر أن يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.