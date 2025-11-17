قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
خالد النبوي: الغرور لا مكان له في قلب أي فنان
أخطر الجرائم الاقتصادية| عقوبات صارمة وحزم قانوني في قضايا غسل الأموال
هل صلاة العشاء قبل الفجر بدقائق حرام؟.. 20 حقيقة لمن يؤخرها
موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل
عقوبة الشيك بدون رصيد.. متى يسقط الحكم بخطوات وإجراءات قانونية صحيحة؟
ترامب: معاقبة أي دولة تتعامل مع روسيا.. ومحادثات قريبة مع رئيس فنزويلا
ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين
الخارجية الأمريكية تصنف مجموعة تابعة لرئيس فنزويلا كمنظمة إرهابية
انتهاكات إسرائيل مستمرة.. قصف مدفعي لا يتوقف ونهب للقطع الأثرية وارتفاع حصيلة الشهداء
فن وثقافة

خالد النبوي: الغرور لا مكان له في قلب أي فنان

النجم خالد النبوي
النجم خالد النبوي
أوركيد سامي

قال الفنان خالد النبوي، في تصريحات تلفزيونية  ، إن الغرور لا مكان له في قلب أي فنان حقيقي، مشيرًا إلى أن وجود رموز وعظماء الفن مثل محمود المليجي، زكي رستم، نجيب الريحاني، عادل إمام، نور الشريف، وأحمد زكي يجعل التواضع واجبًا.

وأضاف النبوي: "صعب أوي الواحد يكون مغرور بعد هؤلاء العظماء، سواء كممثل أو مخرج"، مؤكّدًا أن الأجيال الحالية تقف على أكتاف من صنعوا تاريخ الفن العربي.

كما كشف النبوي عن رغبته في تقديم شخصية الفريق سعد الدين الشاذلي، معتبرًا أنها تجربة فنية طموحة يسعى إليها في المستقبل.

ويُعد فيلم المهاجر إنتاج عام 1994 أحد أبرز الأعمال في تاريخ السينما المصرية الحديثة، ويستعرض رحلة رام، الشاب الذي يغادر حياة البدو بحثًا عن المعرفة في مصر الفرعونية، في سياق تاريخي مليء بالمؤامرات السياسية، وشارك في بطولته نخبة من نجوم التسعينيات، من بينهم خالد النبوي الذي جسد أحد أبرز أدواره التي رسخت مكانته الفنية.


يذكر أن يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

