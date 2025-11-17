أمريكا.. اعتقال 81 شخصا في اليوم الأول من عملية أمنية في شارلوت

أعلنت السلطات الفدرالية الأمريكية عن اعتقال 81 شخصًا خلال اليوم الأول من عملية واسعة أطلقها حرس الحدود في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، والتي بدأت صباح السبت ضمن حملة تستهدف الهجرة غير النظامية.

وقال قائد حرس الحدود، غريغوري بوفينو، في تصريح الأحد، إن العملية سجلت "أعدادًا قياسية" من الموقوفين، موضحا أن من بينهم أشخاصًا مشتبهًا بتورطهم في أنشطة إجرامية، إضافة إلى آخرين يخالفون قوانين الهجرة.

وفي المقابل، عبر مسؤولون محليون عن قلقهم من طريقة تنفيذ العملية، مشيرين إلى أنها "أثارت قدرًا كبيرًا من الرعب والغموض" بين السكان، خاصة بعد ورود تقارير عن توقيف أفراد دون وجود سوابق جنائية لديهم، فضلاً عن اندلاع مناوشات بين عناصر حرس الحدود ومحتجين في عدد من أحياء المدينة.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أعلنت السبت أنها نشرت وحدات من حرس الحدود في شارلوت "للقضاء على التهديدات التي تطال الأمن العام"، في خطوة أعادت إلى الأذهان عمليات مشابهة نفذتها الإدارة الفدرالية في مدن عدة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن إرسال القوات الفدرالية إلى المدن الأمريكية كان محور جدل سياسي وقانوني واسع، إذ اعتبرت حكومات ولايات عديدة أن هذا النوع من التدخلات يمثل تجاوزًا لصلاحيات الولايات وسابقة قد تؤثر في توازن السلطات داخل البلاد.