ايران تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية
سميرة تطلب الخلع من زوجها والسبب: خيانة مع شقيقتها
الإكوادور.. التصويت ضد عودة القواعد العسكرية الأجنبية في أكبر استفتاء وطني
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل الإثنين
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
بالرابط.. طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين 2025 من موبايلك
سرقة التيار الكهربائي.. طرق كشف المخالفات والعقوبات القانونية
أمريكا.. اعتقال 81 شخصا في اليوم الأول من عملية أمنية في شارلوت
خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما
يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

سميرة تطلب الخلع من زوجها والسبب: خيانة مع شقيقتها

فتاة
فتاة
أحمد مهدي

وقفت سميرة أمام محكمة الأسرة في الكيت كات تنتظر المحامية الخاصة بها للدخول والتقدم بطلب خلع للمحكمة بعدما اكتشفت خيانة زوجها لها مع شقيقتها وأن بينهما علاقة غير شرعية بعد 7 سنوات من زواجها به والمفاجأة كانت أن شقيقتها لم تنكر العلاقة مؤكدة أنها ضعيفة.

سميرة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة

سردت سميرة قصتها أمام محكمة الأسرة قائلة «مكنتش اتخيل في يوم أن الخيانة تيجي من أقرب الناس ليا، أختي الوحيدة أكبر مني بـ 8 سنين وزوجها طلقها من حوالي 5 سنين عشان ما بتخلفش والمفاجأة أني اكتشفت أنها عاملة علاقة مع جوزي ولما واجهتها قالتي أنها ضعفت معاه».

وقالت سميرة عن قصتها أمام محكمة الأسرة «أنا عندي 26 سنة وليا أخت وحيدة اتجوزت صغيرة أكبر مني بـ 8 سنين، جوزها طلقها بعد 3 سنين جواز عشان مابتخلفش وساعتها كنت متعقدة من الجواز لكن اتقدم لي جوزي واتجوزنا فعلا، وخلفت بنتين توأم وبعدها الأمور اتغيرت في حياتي».

وتابعت سميرة «بعد 5 سنين جواز بدأت معاملة جوزي تتغير وحياتنا تبقى مليانة مشاكل وكان ديما بشتكي أنه زهق وأن المعاملة مش عادية وأن مفيش اهتمام مني بيه والبنات خدوا كل وقتي وحياتي، لكن أنا كنت بحاول ديما اهتم بيه وبالبنات وهو مكنش بيشوف ده ومكنش عندي اي مشاكل تاني في حياتي».

وأكملت سميرة «من فترة شوفت رسايل على تليفونه من رقم غريب وفيها صورة بنت بملابس نسائية وبدون ملابس بس وشها مش باين لكن اللبس ده أنا شوفته وعارفاه لأني جايبة زيه لأختي وخدت الرقم وسكت ولم اتصلت بيه من بره سمعت صوتها وقفلت واتأكدت أنها هي روحت لها البيت وواجهتها».

اختتمت سميرة قصتها قائلة «لما قولت لها ما انكرتش وقالت لي ايوة في بينا علاقة وأنا ضعفت والشيطان شاطر ولما واجهته قالي أنا هتجوزها وأنتي اللي خلتيني كدة ومش بتهتم بيا أكتر طلبت منه الطلاق قالي مفيش طلاق روحي المحكمة واللي تعرفي تعمليه اعمليه روحت المحكمة عشان أرفع قضية خلع وأخلص منه».

محكمة الأسرة قضية خلع قضايا الخلع مشكلة أسرية مشاكل أسرية

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

