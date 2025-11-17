سميرة تطلب الخلع من زوجها والسبب: خيانة مع شقيقتها

وقفت سميرة أمام محكمة الأسرة في الكيت كات تنتظر المحامية الخاصة بها للدخول والتقدم بطلب خلع للمحكمة بعدما اكتشفت خيانة زوجها لها مع شقيقتها وأن بينهما علاقة غير شرعية بعد 7 سنوات من زواجها به والمفاجأة كانت أن شقيقتها لم تنكر العلاقة مؤكدة أنها ضعيفة.

سميرة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة

سردت سميرة قصتها أمام محكمة الأسرة قائلة «مكنتش اتخيل في يوم أن الخيانة تيجي من أقرب الناس ليا، أختي الوحيدة أكبر مني بـ 8 سنين وزوجها طلقها من حوالي 5 سنين عشان ما بتخلفش والمفاجأة أني اكتشفت أنها عاملة علاقة مع جوزي ولما واجهتها قالتي أنها ضعفت معاه».

وقالت سميرة عن قصتها أمام محكمة الأسرة «أنا عندي 26 سنة وليا أخت وحيدة اتجوزت صغيرة أكبر مني بـ 8 سنين، جوزها طلقها بعد 3 سنين جواز عشان مابتخلفش وساعتها كنت متعقدة من الجواز لكن اتقدم لي جوزي واتجوزنا فعلا، وخلفت بنتين توأم وبعدها الأمور اتغيرت في حياتي».

وتابعت سميرة «بعد 5 سنين جواز بدأت معاملة جوزي تتغير وحياتنا تبقى مليانة مشاكل وكان ديما بشتكي أنه زهق وأن المعاملة مش عادية وأن مفيش اهتمام مني بيه والبنات خدوا كل وقتي وحياتي، لكن أنا كنت بحاول ديما اهتم بيه وبالبنات وهو مكنش بيشوف ده ومكنش عندي اي مشاكل تاني في حياتي».

وأكملت سميرة «من فترة شوفت رسايل على تليفونه من رقم غريب وفيها صورة بنت بملابس نسائية وبدون ملابس بس وشها مش باين لكن اللبس ده أنا شوفته وعارفاه لأني جايبة زيه لأختي وخدت الرقم وسكت ولم اتصلت بيه من بره سمعت صوتها وقفلت واتأكدت أنها هي روحت لها البيت وواجهتها».

اختتمت سميرة قصتها قائلة «لما قولت لها ما انكرتش وقالت لي ايوة في بينا علاقة وأنا ضعفت والشيطان شاطر ولما واجهته قالي أنا هتجوزها وأنتي اللي خلتيني كدة ومش بتهتم بيا أكتر طلبت منه الطلاق قالي مفيش طلاق روحي المحكمة واللي تعرفي تعمليه اعمليه روحت المحكمة عشان أرفع قضية خلع وأخلص منه».