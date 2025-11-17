إسرائيل تخرج فلسطينيين عبر رحلات تشارتر من مطار رامون

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، نقلًا عن مصادرها، أن عدة رحلات طيران مستأجرة (تشارتير) غادرت في الأشهر الماضية من مطار رامون قرب إيلات، تحمل مجموعات من عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة.

وحسب التقرير، فإن بعض هذه الرحلات توجهت إلى جنوب إفريقيا، حيث شوهد عدد من الغزيين عالقين على متن طائرة في مطار جوهانسبرج لأكثر من 12 ساعة بعد هبوطها.

وذكرت المصادر أن هذه الرحلات تتزامن مع ما تسميه إسرائيل "إخراجًا طوعيًا" من غزة، إذ تحدث مسؤولون إسرائيليون عن ما لا يقل عن 16 رحلة غادرة من رامون، حسب وزير الداخلية موشيه أربيل.

من جانبها، نقلت هآرتس أن بعض الغزيين الذين غادروا عبر هذه الرحلات يحملون جنسيات مزدوجة أو تأشيرات لدولة ثالثة، وهو ما يُسهل عملية مغادرتهم بموافقة أمنية إسرائيلية مشددة.