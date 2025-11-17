قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إسرائيل تخرج فلسطينيين عبر رحلات تشارتر من مطار رامون

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
محمد على

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، نقلًا عن مصادرها، أن عدة رحلات طيران مستأجرة (تشارتير) غادرت في الأشهر الماضية من مطار رامون قرب إيلات، تحمل مجموعات من عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة.

وحسب التقرير، فإن بعض هذه الرحلات توجهت إلى جنوب إفريقيا، حيث شوهد عدد من الغزيين عالقين على متن طائرة في مطار جوهانسبرج لأكثر من 12 ساعة بعد هبوطها.

وذكرت المصادر أن هذه الرحلات تتزامن مع ما تسميه إسرائيل "إخراجًا طوعيًا" من غزة، إذ تحدث مسؤولون إسرائيليون عن ما لا يقل عن 16 رحلة غادرة من رامون، حسب وزير الداخلية موشيه أربيل.

من جانبها، نقلت هآرتس أن بعض الغزيين الذين غادروا عبر هذه الرحلات يحملون جنسيات مزدوجة أو تأشيرات لدولة ثالثة، وهو ما يُسهل عملية مغادرتهم بموافقة أمنية إسرائيلية مشددة.

إسرائيل فلسطينيين رحلات تشارتر مطار رامون

صورة أرشيفية

الذهب والدولار

شمعات الإشعال
سارة سلامة
كيا تاسمان
السيارات الكهربائية
د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

