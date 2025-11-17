الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق بيانات أمريكية حاسمة حول مسار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية، اليوم /الاثنين/، إذ يترقب المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المؤجلة هذا الأسبوع، والتي يتوقع أن توفر مؤشرات أوضح حول مسار معدلات الفائدة المستقبلية لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.



وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليسجل 4067.48 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.5%، لتصل إلى 4073.80 دولار للأوقية.



ويسعر المتداولون حاليا احتمالا بنسبة 46% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض ربع نقطة في معدلات الفائدة الشهر المقبل، وهو انخفاض مقارنة بنسبة 50% المسجلة الأسبوع الماضي.



وفي هذا الصدد، أشار كبير محللي السوق تيم ووترر، إلى أن تراجع التوقعات بشأن خفض معدلات الفائدة من جانب الفيدرالي الشهر المقبل يقيد أداء الذهب من منظور العائد.



وأضاف ووترر، أن الأسواق، وحتى الفيدرالي نفسه، لا تمتلك رؤية كاملة حول كيفية أداء الاقتصاد على الرغم من انتهاء الإغلاق الحكومي الأخير.



وينتظر المشاركون في السوق صدور سلسلة من البيانات الأمريكية الحيوية هذا الأسبوع، وفي مقدمتها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الخميس، وذلك بحثا عن دلائل إضافية حول صحة أكبر اقتصاد في العالم.



وكان مكتب التحليل الاقتصادي قد أعلن مؤخرا عن العمل على تحديث جدول نشر البيانات الاقتصادية المتأثرة بالإغلاق الحكومي المنتهي.



وحافظ مؤشر الدولار على تماسكه أمام العملات المنافسة، ما يقلل من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.



في المقابل، ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 50.96 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.7% إلى 1552.36 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 1.7% إلى 1408.13 دولار.

