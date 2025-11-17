قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: عناصر حماس يشترطون مغادرة أنفاق رفح بطريقة مناسبة لهم
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق بيانات أمريكية حاسمة حول مسار الفائدة
وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
طقس خريفي مستقر.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيله.. علي محمود طه شاعر الجندول والرومانسي الثائر

علي محمود طه
علي محمود طه
أ ش أ

يحل اليوم الاثنين ذكرى وفاة الشاعر علي محمود طه، أحد أبرز رموز الشعر العربي الحديث، وأحد أعلام التيار الرومانسي، وركيزة أساسية في مدرسة أبولو الشعرية التي أسسها الشاعر أحمد زكي أبوشادي، ويعد طه من أكثر الأصوات الشعرية تأثيرا في النصف الأول من القرن العشرين، حيث جمع في تجربته بين الرومانسية والخيال والتجريب الوجداني، إلى جانب حضور لافت في القضايا القومية والوطنية.


وُلد علي محمود طه في 3 أغسطس عام 1901 بمدينة المنصورة لأسرة من الطبقة المتوسطة، وقضى معظم شبابه فيها، التحق بالكتَّاب وحفظ بعضا من سور القرآن الكريم، ثم انتقل إلى المدرسة الابتدائية، ومنها إلى مدرسة الفنون والصناعات التطبيقية، وتخرج عام 1924 مساعد مهندس معماري، قبل أن يعمل في هندسة المباني بالمنصورة، ثم ينتقل للعمل في سكرتارية مجلس النواب، وأصبح وكيلاً لدار الكتب المصرية، إلا أنه فضّل التفرغ للأدب والشعر والإبداع.


انشغل طه بالأدب منذ سنواته الأولى، واتصل ببعض رجال السياسة والأدب، وكتب في مختلف أغراض الشعر من غزل ورثاء ومديح وحكمة وتأمل وفلسفة وجمال، وتميزت قصائده بصور حسية رشيقة، ونزعة رومانسية واضحة ظهرت بقوة في ديوانه الأول "الملاح التائه" الصادر في عام 1934، وهو الديوان الذي كشف تأثره بالشعراء الرومانسيين الفرنسيين، خصوصا لامارتين، وقد أصدر بعده دواوين أخرى مثل "أرواح وأشباح"، و"شرق وغرب"، و"زهرة وخمر"، و"الشوق العائد"، و"أفراح الوادي".


عُرف طه بلقب "شاعر الجندول" عقب زيارته لمدينة فينيسيا (البندقية) عام 1938، حيث شارك في الاحتفال السنوي ومهرجان الكرنفال، وهناك أعد قصيدته الشهيرة "أغنية الجندول" التي غناها الموسيقار محمد عبدالوهاب، كما غنى له "كليوباترا" و"فلسطين"، وتميز شعره بالرشاقة اللغوية، والتمرد على القافية الواحدة، وبالنزوع إلى الغنائية والرومانسية والإعلاء من شأن الجمال والخيال.


وقال عنه الأديب أحمد حسن الزيات: "كان شابًا منضور الطلعة، مسجور العاطفة، مسحور المخيلة، لا يُبصر غير الجمال، ولا ينشد غير الحب، ولا يحسب الوجود إلا قصيدة من الغزل السماوي ينشدها الدهر ويرقص عليها الفلك". كما قال عنه النقاد إنه لم يكن رومانسيًا خالصًا كأبي القاسم الشابي، إذ جمع في شعره بين الصور الحسية الصاخبة، والإيقاعات الكلاسيكية، والنزعات الرومانسية، فتنقل بين الكلاسيكية والرومانسية في أعماله.


وأصدر طه إلى جانب شعره كتابا نثريا بعنوان "أرواح شاردة" عام 1941، وكتب مسرحية غنائية بعنوان "أغنية الرياح الأربع" عام 1944، وصدر عنه عدد من الدراسات، أبرزها كتاب أنور المعداوي "علي محمود طه: الشاعر والإنسان"، وكتاب تقي الدين "علي محمود طه، حياته وشعره".


وكان للشاعر حضور بارز في القضايا القومية، فقد كان من أوائل الشعراء الذين رصدوا بدايات القضية الفلسطينية، ونشرت له جريدة "الأهرام" في 2 ديسمبر 1947 قصيدته الشهيرة "أخى جاوز الظالمون المدى"، التي غناها لاحقا محمد عبدالوهاب، وهي من أقوى القصائد التي تستدعى عند كل عدوان على فلسطين.

 كما كتب قصيدة "فلسطين" التي أصبحت نشيدا قوميا عربيا عقب إعلان قيام إسرائيل عام 1948، إضافة إلى قصائد في رثاء شخصيات عربية مثل سيد درويش والملك فيصل الأول وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وعدلي يكن وأمين المعلوف وشكيب أرسلان وغيرهم.


زار الشاعر عددا من البلدان الأوروبية، وكان كثير الأسفار، ما فتح أمامه آفاقا شعرية واسعة، وعمّق تجربته الفنية التي اتسمت بالإعلاء من القيم الجمالية وإنشاد الشعر من أجل الإنسان والحرية والسلام، وقد وصفه البعض بـ"الملاح الثائر" نسبة إلى ديوانه الشهير "الملاح التائه"، لما تميز به من مواقف ضد الظلم والعدوان والاستعمار.


وفي صيف عام 1949 أصيب علي محمود طه بشلل نصفي ودخل المستشفى لشهور، وفي اليوم المقرر لخروجه، الموافق 17 نوفمبر 1949، توفي عن ثمانية وأربعين عاما، ودُفن بمسقط رأسه في مدينة المنصورة، ورغم رحيله المبكر، لا يزال علي محمود طه حاضرًا في الوجدان الأدبي العربي، بما تركه من دواوين خالدة أسهمت في تشكيل ملامح الشعر الحديث.
 

ذكرى وفاة الشاعر الكبير علي محمود طه أبرز رموز الشعر العربي الحديث أحد أعلام التيار الرومانسي الشاعر أحمد زكي أبوشادي القضايا القومية والوطنية دار الكتب المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

حريق

حريق يلتهم محلا بمنطقة عين شمس بدون إصابات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تفاصيل المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية بالجيزة

حماس

هيئة البث الإسرائيلية: 100 من عناصر حماس المحاصرين بأنفاق رفح يرفضون الاستسلام

غزة

مصادر طبية: استشهاد فلسطيني برصاص مسيرة للاحتلال في غزة

بالصور

بخصر منحوت.. لقاء الخميسي تلفت الأنظار بإطلالتها

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة

مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة

بعد ظهورها مع أبلة فاهيتا.. 10 صور ملفتة لأسماء جلال

أسماء جلال
أسماء جلال
أسماء جلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد