وفاة طالبة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر وحزن واسع بين أصدقائها

سادت حالة من الحزن العميق داخل جامعة الأقصر اليوم بعد وفاة الطالبة اميرة حمدي احمد الطالبة بالفرقة الرابعة قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة حيث تلقت زملاؤها خبر رحيلها ببالغ الاسى لما عرفت به من اخلاق طيبة واجتهاد وتميز في دراستها خلال سنواتها الجامعية

وعبرت رئاسة جامعة الاقصر عن مواساتها لأسرة الطالبة مؤكدة ان رحيلها ترك اثرا كبيرا بين اعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب داخل الكلية .

ونعت الجامعة الطالبة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي جامعة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبدالجليل ببالغ الحزن والأسى، فقيدة الجامعة

الطالبة أميرة حمدي أحمد

الطالبة بالفرقة الرابعة – قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة.

وأعربت رئيسة الجامعة عن خالص تعازيها لأسرة الطالبة ولكل أسرة كلية الفنون الجميلة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويجعل مثواها الجنة، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.